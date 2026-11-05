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Банк России сообщил о возвращении экономики в зону перегрева

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 18:45
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
В третьем квартале 2026 г. в российской экономике вновь возник положительный разрыв выпуска, сообщил Банк России. Это вызвано ростом внутреннего спроса на фоне временного ограничения предложения в ряде отраслей
ЦБ зафиксировал «перегрев» экономики РФ в третьем квартале 2026 г., следует из резюме обсуждения ключевой ставки.
Совет директоров ЦБ пришел к выводу, что в третьем квартале 2026 г. экономика РФ вошла в зону положительного разрыва выпуска: внутренний спрос рос, а предложение в отдельных отраслях было временно ограничено. На дисбаланс указывало усиление устойчивого инфляционного давления и модельные оценки.
По мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса разрыв будет постепенно сокращаться, считают в регуляторе. Прогноз роста ВВП на 2026 г. был повышен до 0,5–1% из-за динамики внутреннего спроса. В 2027 г. ожидается рост на 1–2%, в 2028–2029 гг. — 1,5–2,5% в год, что соответствует долгосрочным темпам роста потенциального выпуска.
На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор указал на умеренные темпы роста экономики и повышенное ценовое давление.
ЦБ также повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5% с 10,5–12,5%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2026 г. также пересмотрен: с 6–7% до 7,1–7,6%. При этом ЦБ сохранил ожидание возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 г.
Тэги
Банк России Экономика

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