Банк России сообщил о возвращении экономики в зону перегрева

В третьем квартале 2026 г. в российской экономике вновь возник положительный разрыв выпуска, сообщил Банк России. Это вызвано ростом внутреннего спроса на фоне временного ограничения предложения в ряде отраслей

ЦБ зафиксировал «перегрев» экономики РФ в третьем квартале 2026 г., следует из резюме обсуждения ключевой ставки.

Совет директоров ЦБ пришел к выводу, что в третьем квартале 2026 г. экономика РФ вошла в зону положительного разрыва выпуска: внутренний спрос рос, а предложение в отдельных отраслях было временно ограничено. На дисбаланс указывало усиление устойчивого инфляционного давления и модельные оценки.

По мере восстановления производственных возможностей и замедления роста спроса разрыв будет постепенно сокращаться, считают в регуляторе. Прогноз роста ВВП на 2026 г. был повышен до 0,5–1% из-за динамики внутреннего спроса. В 2027 г. ожидается рост на 1–2%, в 2028–2029 гг. — 1,5–2,5% в год, что соответствует долгосрочным темпам роста потенциального выпуска.

На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор указал на умеренные темпы роста экономики и повышенное ценовое давление.

ЦБ также повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 г. до 12,5–13,5% с 10,5–12,5%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2026 г. также пересмотрен: с 6–7% до 7,1–7,6%. При этом ЦБ сохранил ожидание возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 г.