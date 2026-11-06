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Beget сообщил об уничтожении облачной инфраструктуры после кибератаки

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 06 ноя 2026 19:53
Облачная инфраструктура провайдера Beget была уничтожена в результате кибератаки, сообщила компания. Там уточнили, что более 60% хостинговых серверов были запущены, при этом восстановить все данные пользователей виртуальных серверов VPS будет невозможно
Хостинг-провайдер Beget сообщил об уничтожении своей облачной инфраструктуры после кибератаки. В обновлении о ходе восстановления, опубликованном в VK, компания заявила, что заново создает ее.
«К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течении 1–2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что Beget запустил более 60% хостинговых серверов. «Оставшиеся хостинговые серверы пострадали от атаки значительно сильнее. Их восстановление требует существенного времени, так как они будут восстанавливаться из бэкапов», — уточнили в компании. 
При этом восстановить все данные пользователей VPS не удастся, признали в Beget. По оценке компании, файловые резервные копии будут доступны только половине пользователей. Но даже сохранившиеся копии восстановить сразу не получится: специалистам необходимо определить, кому они принадлежат, и сопоставить данные. Провайдер назвал эту работу своей главной задачей.
Все уцелевшие серверы с резервными копиями уже запущены и проверены, сейчас специалисты настраивают их взаимодействие с хостинговыми серверами, отметили в компании. 
О крупном сбое в инфраструктуре Beget компания сообщила 2 ноября. Тогда провайдер сообщил, что проблема затрагивает все уровни архитектуры, а инженеры вручную настраивают оборудование в дата-центрах. Пользователи жаловались на недоступность размещенных у провайдера сайтов, ошибки подключения, сбои DNS и почтовых серверов.
В Beget считают, что угроза для инфраструктуры сохраняется, поэтому проверяют и переделывают потенциально уязвимые компоненты. Компания сообщила о взаимодействии с полицией, специалистами по информационной безопасности, Техническим центром Интернет, Координационным центром доменов .RU/.РФ и Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.
Тэги
Кибератаки Провайдеры

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