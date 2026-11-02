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Хостинг-провайдер Beget сообщил о крупном сбое

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 11:45
Фото: U. Storsberg/Unsplash
Хостинг-провайдер Beget сообщил о крупном инциденте, затронувшем его инфраструктуру. Сейчас компания устраняет неполадки и выясняет причины сбоя
У хостинг-провайдера Beget произошел крупный инцидент, который затронул работу инфраструктуры, сообщается на странице компании «ВКонтакте».
«У нас произошел крупный инцидент. Задействованы все ресурсы, разбираемся в причинах и делаем все возможное, чтобы восстановить стабильность», — говорится в сообщении компании.
Позже Beget уточнил, что проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. Инженеры проводят ручную настройку инфраструктуры непосредственно в дата-центрах. «Для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы — команды работают в усиленном режиме», — сообщили в компании.
На фоне сбоя у Beget возникли проблемы с доступом к сайту системы маркировки товаров «Честный знак». Также пользователи сообщают о недоступности сайтов, размещенных на инфраструктуре хостинг-провайдера, ошибках подключения, сбоях DNS и почтовых серверов. По данным Detector404, всплеск жалоб зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.
В октябре 2026 г. сбои в работе ряда российских онлайн-сервисов произошли после атаки беспилотников на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Неполадки затронули «Циан», «Авито», Т-Банк, «Иви» и операторов связи. Позже проблемы возникли и после повреждения объектов компании в Калужской и Владимирской областях.
Тэги
Сбой Провайдеры

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