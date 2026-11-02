Чистая прибыль «Газпрома» за девять месяцев составила 114,8 млрд рублей

«Газпром» получил чистую прибыль за девять месяцев 2026 г. в размере 114,8 млрд руб., следует из отчетности компании. Год назад «Газпром» сообщил об убытке в 170,3 млрд руб.

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ по итогам трех кварталов 2026 г. составила 114,8 млрд руб. против убытка в размере 170,3 млрд руб. за тот же период прошлого года, следует из отчетности газовой компании.

Выручка компании за январь-сентябрь этого года увеличилась на 4%, до 4,4 трлн руб. Себестоимость продаж снизилась на на 0,8%, до 2,99 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась на 16%, до 1,46 трлн руб.

Прибыль от продаж за первые три квартала этого года выросла почти вдвое и составила 372,9 млрд руб. (против 195,1 млрд за аналогичный период прошлого года).

По итогам 2025 г. «Газпром» получил чистую прибыль в размере 11,3 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ.

2 ноября акции «Газпрома» на Мосбирже торговались на уровне 115,04 руб. (-1,5%) за бумагу.