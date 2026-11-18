Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили урегулирование украинского конфликта, заявили в Кремле. Как ожидается, вечером 18 ноября Владимир Путин также встретится с президентом США Дональдом Трампом на торжественном приеме

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили урегулирование украинского конфликта на встрече в Шэньчжэне. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Затрагивали», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли главы государств тему украинского урегулирования.

Владимир Путин находится в Китае с рабочим визитом 18–19 ноября. В первый день он провел переговоры с Си Цзиньпином.

Вечером 18 ноября российский лидер также может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на торжественном приеме, уточнил Дмитрий Песков. При этом он усомнился в возможности полноформатных переговоров двух лидеров на полях саммита АТЭС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин и Дональд Трамп в любом случае проведут полноценный разговор.