Эксперимент по онлайн-продаже вина прошел первое чтение в ГД

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России». Эксперимент проведут в Москве и Московской области. На маркетплейсы меру распространять не будут, уточнил председатель ГД Вячеслав Володин
Госдума приняла в первом чтении законопроект о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области. Документ опубликован
в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект о проведении эксперимента и связанные с ним поправки
в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя были внесены в Госдуму по инициативе правительства в апреле 2023 г.
Законопроект предусматривает проведение эксперимента по розничной продаже вин, произведенных из винограда, выращенного на территории России, через сайт «Почты России». Формировать и вести список производителей российского вина, которых допустят к участию в эксперименте, будет Минсельхоз.
На первом этапе эксперимент будет действовать только в Москве и Московской области, уточнили
в пресс-службе Госдумы. Эксперимент продлится в течение трех лет, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут.
Доставка заказанного алкоголя будет производиться не ранее чем через 24 часа с момента оформления заказа. Проект также предусматривает обязательную проверку возраста покупателя и получателя алкоголя с помощью госуслуг, чтобы исключить возможность продажи вина несовершеннолетним, уточнили в нижней палате парламента.
В ходе обсуждения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул
, что расширять ко второму чтению эксперимент на маркетплейсы не планируется. Он подчеркнул, что это «позиция принципиальная. По словам спикера ГД, «Почта России» является госкомпанией, поэтому будет соблюден контроль. Решение «поддержит саму «Почту России», продвинет отечественных товаропроизводителей», добавил он.