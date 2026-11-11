Эксперимент по онлайн-продаже вина прошел первое чтение в ГД

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об онлайн-продаже вина через «Почту России». Эксперимент проведут в Москве и Московской области. На маркетплейсы меру распространять не будут, уточнил председатель ГД Вячеслав Володин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России» в Москве и Московской области. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект о проведении эксперимента и связанные с ним поправки в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя были внесены в Госдуму по инициативе правительства в апреле 2023 г.

Законопроект предусматривает проведение эксперимента по розничной продаже вин, произведенных из винограда, выращенного на территории России, через сайт «Почты России». Формировать и вести список производителей российского вина, которых допустят к участию в эксперименте, будет Минсельхоз.

На первом этапе эксперимент будет действовать только в Москве и Московской области, уточнили в пресс-службе Госдумы. Эксперимент продлится в течение трех лет, отметила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Доставка заказанного алкоголя будет производиться не ранее чем через 24 часа с момента оформления заказа. Проект также предусматривает обязательную проверку возраста покупателя и получателя алкоголя с помощью госуслуг, чтобы исключить возможность продажи вина несовершеннолетним, уточнили в нижней палате парламента.