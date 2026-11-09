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«Двести лет аксиомы бюджетной политики остаются неизменными — мы продолжаем их проверять»

Главный экономист ‎Сбера и ВЭБ.РФ Александр Исаков — об инфляционной памяти и бюджетном мышлении

Интервью 09 ноя 2026
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Спасибо, что перешли по ссылке. На этой странице 19 ноября мы опубликуем интервью с Александром Исаковым: видео и текстовую версию.
Мы обязательно напомним об этом — следите за анонсами «Эксперта» в наших каналах в Telegram и Max.
Тэги
Бюджет Бюджетная политика Бюджетное правило Александр Исаков Экономика Экономическое развитие Экономическая политика

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