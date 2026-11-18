Российские фигуристы, которые не попали на этап Гран-при в Финляндии, получат приоритетное право замены на Гран-при Японии, сообщила ISU. В Финляндии должны были выступить семеро российских фигуристов

Российские фигуристы, не попавшие на этап Гран-при в Финляндии, получат приоритетное право замены на этапе в Японии. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

«Выступающие в нейтральном статусе спортсмены, которые не смогут принять участие в Гран-при ISU Finlandia Trophy Helsinki 2026, будут иметь первоочередное право заменить любого снятого с соревнований спортсмена на Гран-при ISU NHK Trophy 2026», — говорится в сообщении.

Этап Гран-при ISU в Японии пройдет с 27 по 29 ноября.

17 ноября пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила , что российские фигуристы не смогут принять участие в этапе Гран-при в Финляндии из-за ужесточения правил въезда в страну для российских спортсменов.

Поехать на турнир должны были три пары — чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Также ожидалось выступление двукратного чемпиона России в мужском одиночном катании Евгения Семененко.

По данным ISU, на Гран-при в Финляндии их заменят американские пары Одри Шин/Спенсер Акира Хоу и Кэти Макбит/Балаж Надь, французская пара Меган Вессенберг/Денис Стрекалин, а также израильский одиночник Тамир Куперман.