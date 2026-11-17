Российские фигуристы не смогут принять участие в этапе Гран-при в Финляндии, сообщила ФФККР. Письмо об этом федерация получила от Международного союза конькобежцев. С 16 ноября финские власти ужесточили правила въезда для российских спортсменов

Российские фигуристы не смогут выступить на этапе серии Гран-при в Финляндии (Finlandia Trophy), сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) после получения официального ответа от Международного союза конькобежцев (ISU) и МИД Финляндии.

ISU напомнил, что финские власти ужесточили ограничения на въезд в страну для россиян, в том числе выступающих в нейтральном статусе. Это касается и российских спортсменов, которые направляются по шенгенской визе для участия в турнире Finlandia Trophy, пояснили там.

В связи с этим в ISU констатировали, что «вынуждены исходить из объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях», и уточнили, что приступают к приглашению «запасных участников».

Участниками турнира в Хельсинки должны были стать три российские пары — чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, уточнил ТАСС. По данным агентства, также в соревнованиях должен был участвовать двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.