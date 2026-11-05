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Герман Греф: дозвониться на прямую линию с президентом станет проще

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 05 ноя 2026 19:30
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Дозвониться на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и написать о проблеме станет проще, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Для приема обращений граждан задействуют нейросеть GigaChat. В Кремле отмечали, что подготовка к прямой линии продолжается
Дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью будет намного легче, заявил глава Сбербанка Герман Греф на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться [на прямую линию с президентом], написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно и в полном объеме», — подчеркнул Герман Греф.
По его словам, нейросеть GigaChat будет задействована для приема обращений на прямую линию с президентом. Это позволит отказаться от использования автоответчика и улучшить обработку звонков, отметил он.
Глава «Сбера» добавил, что из-за прежнего формата около половины поступающих обращений россиян оставалась без обратной связи. Звонившие не успевали оставить свои данные, и специалистам потом было трудно найти, к кому возвращаться с решением проблемы.
ИИ-оператор, продолжил Герман Греф, будет работать в круглосуточном режиме, а лимит времени на одно обращение увеличится до 30 минут. В «Сбере» ожидают, что за счет использования нейросети число полных и детальных обращений увеличится пятикратно.
5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает подготовку к ежегодной прямой линии. По его словам, мероприятие пройдет до конца года. Конкретная дата пока не называлась. В этом году прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина вновь объединят
В 2025 г. прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в объединенном формате прошла 19 декабря. За 4,5 часа президент ответил более чем на 100 вопросов. Всего на прямую линию поступило свыше 3 млн обращений.
Тэги
Прямая линия Президент Нейросети Герман Греф

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