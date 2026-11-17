Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Ставка составит 30%, для золота — 20%. Ко второму чтению из-под действия налога исключили добычу четырех металлов, а при расчете платежей предложили учитывать потери сырья
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению законопроект о налоге на сверхдоходы — дополнительные доходы от роста мировых цен на полезные ископаемые. Об этом свидетельствуют
данные думской электронной базы.
Для большинства видов сырья предусмотрена ставка 30%, для золота — 20%. Из перечня полезных ископаемых, на которые будет распространяться налог, исключили марганец, хром, вольфрам и молибден. При расчете платежей учтут нормативные потери при добыче и степень извлечения полезных компонентов из руды.
Налог также не будут взимать с добычи на участках недр, полностью или частично расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе. Под налог не подпадают полезные ископаемые и компоненты с суммой НДПИ за 2025 г. до 10 млн руб.
Платежи предлагается взимать в 2027–2029 гг. Для первого из них налог возникнет, если средняя мировая цена сырья в рублях за 2026 г. окажется хотя бы на 10% выше уровня 2025 г. Налог рассчитают с прироста стоимости добытого сырья. В следующие два года базовую цену для сравнения повысят на 10% и 21% соответственно.
Документ ограничивает общую нагрузку: налог на сверхдоходы вместе с НДПИ не должен превышать 15% расчетной выручки от соответствующего сырья. Часть платежей за 2027–2028 гг. разрешат перенести на 2029 г. Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 г.
Госдума приняла
законопроект в первом чтении 29 октября. Инициатива должна пополнить бюджет за счет части дополнительных доходов добывающих компаний от благоприятной ситуации на мировых рынках. Как сообщал
«Эксперт», под действие налога могут попасть несколько десятков компаний, включая «Норникель», «Русал», «Полюс», «Фосагро», «Еврохим» и «Уралхим».