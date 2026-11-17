Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Ставка составит 30%, для золота — 20%. Ко второму чтению из-под действия налога исключили добычу четырех металлов, а при расчете платежей предложили учитывать потери сырья

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению законопроект о налоге на сверхдоходы — дополнительные доходы от роста мировых цен на полезные ископаемые. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Для большинства видов сырья предусмотрена ставка 30%, для золота — 20%. Из перечня полезных ископаемых, на которые будет распространяться налог, исключили марганец, хром, вольфрам и молибден. При расчете платежей учтут нормативные потери при добыче и степень извлечения полезных компонентов из руды.

Налог также не будут взимать с добычи на участках недр, полностью или частично расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе. Под налог не подпадают полезные ископаемые и компоненты с суммой НДПИ за 2025 г. до 10 млн руб.

Платежи предлагается взимать в 2027–2029 гг. Для первого из них налог возникнет, если средняя мировая цена сырья в рублях за 2026 г. окажется хотя бы на 10% выше уровня 2025 г. Налог рассчитают с прироста стоимости добытого сырья. В следующие два года базовую цену для сравнения повысят на 10% и 21% соответственно.

Документ ограничивает общую нагрузку: налог на сверхдоходы вместе с НДПИ не должен превышать 15% расчетной выручки от соответствующего сырья. Часть платежей за 2027–2028 гг. разрешат перенести на 2029 г. Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 г.