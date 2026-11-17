Крымский мост подвергся атаке ВСУ второй раз за сутки, сейчас движение по мосту ограничено. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе. Всего, по данным Минобороны РФ, за сутки над регионами были сбиты более 1,4 тыс. беспилотников
В результате ночной атаки беспилотников движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщил
Минтранс России.
«В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено», — говорится в сообщении.
Это второй раз за сутки, когда Крымский мост подвергается атаке ВСУ. В результате атаки 16 ноября никто не пострадал
. В Кремле сообщили
о «незначительных повреждениях».
Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб, отметили в министерстве. По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве рекомендовали автомобилистам не выезжать в сторону Крымского моста и следить за информацией в официальных источниках. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также призвал
местных жителей «воздержаться от поездок» через Крымский мост в материковую часть России из-за атаки украинских формирований.
Минобороны России сообщило
, что за ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО был уничтожен 1441 украинский БПЛА самолетного типа. Беспилотники были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
Последствия атак в других регионах:
-
В результате атаки БПЛА в Ленинском районе Крыма погибли два человека, заявил Сергей Аксенов. По его словам, власти окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку.
-
В сторону Московского региона летели около 800 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что такое количество беспилотников было зафиксировано в период с 17:00 16 ноября по 7:00 17 ноября. По его словам, 321 беспилотник был нейтрализован на подлете к Москве. Ночью московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию, сообщала Росавиация. Шереметьево временно не отправлял и не принимал самолеты. Утром ограничения во всех московских аэропортах сняли.
-
В Башкортостане под атаку попали промзоны Уфы и Салавата. По сообщению Госкомитета республики по ЧС, над регионом сбито более 50 беспилотников. Заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет, заверили там.