Крымский мост подвергся атаке ВСУ второй раз за сутки, сейчас движение по мосту ограничено. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе. Всего, по данным Минобороны РФ, за сутки над регионами были сбиты более 1,4 тыс. беспилотников

В результате ночной атаки беспилотников движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщил Минтранс России.

«В результате повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Это второй раз за сутки, когда Крымский мост подвергается атаке ВСУ. В результате атаки 16 ноября никто не пострадал . В Кремле сообщили о «незначительных повреждениях».

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб, отметили в министерстве. По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве рекомендовали автомобилистам не выезжать в сторону Крымского моста и следить за информацией в официальных источниках. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также призвал местных жителей «воздержаться от поездок» через Крымский мост в материковую часть России из-за атаки украинских формирований.

Минобороны России сообщило , что за ночь с 16 на 17 ноября силами ПВО был уничтожен 1441 украинский БПЛА самолетного типа. Беспилотники были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, а также над Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Последствия атак в других регионах: