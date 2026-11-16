Крымский мост получил «незначительные повреждения» после атаки ВСУ в ночь на 16 ноября, заявил Дмитрий Песков. Сейчас ущерб от атаки оценивается, говорили в Минтрансе. По предварительным данным, пострадавших нет

Крымский мост в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил «незначительные повреждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео конференц-колла опубликовано в канале Кремля в мессенджере Max.

«По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны работают «весьма эффективно». При этом он указал, что ни одна система не может застраховать объекты на 100% в случае массированных ударов.

Отвечая на вопрос о влиянии произошедшего на переговорный трек, представитель Кремля отметил, что РФ продолжит работу по мирному урегулированию на Украине. Дмитрий Песков напомнил, что процесс урегулирования растянут по времени и сложен, состоит из «из огромного количества деталей, значения каждой из которых очень трудно переоценить».

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе ВСУ по Крымскому мосту. Он отметил, что движение по мосту ограничили. В Керчи развернули оперштаб.

Движение по автомобильной части Крымского моста после атаки приостановлено, сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, сейчас проводятся восстановительные работы и оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Движение поездов осуществляется штатно, отметили в Минтрансе. По предварительной информации никто не пострадал.

Сейчас проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть», — написал он.