Мелания Трамп передала личное письмо Владимиру Путину

Первая леди США Мелания Трамп на встрече в Белом доме передала через спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева личное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Аналогичное письмо она попросила вручить Владимиру Зеленскому представителей украинской стороны

Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя Кирилла Дмитриева в ходе встречи в Белом доме. Трансляция велась на сайте американской администрации.

Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии, в которой также участвовала уполномоченной по правам человека в России Яна Лантратова. Встреча была посвящена гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Мелания Трамп также попросила представителей Украины, присутствовавших на встрече, вручить аналогичное письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту [Владимиру] Путину и [Владимиру] Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма <…> от моего имени», — сказала первая леди США.

Она подчеркнула, что представители РФ и Украины усердно работали над проведением гуманитарной миссии в Алешках.

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, поблагодарил Меланию Трамп за содействие по прекращению огня в Алешках. Он также подарил ей рисунок 11-летней Лидии из Алешек, которая вместе с семьей переехала в Туапсе.

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении гуманитарной операции в Алешках и высоко оценил координацию между ее участниками. Он также выразил признательность властям США за содействие, отдельно отметив Меланию Трамп.