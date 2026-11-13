Минфин предложил обязать ЦБ сообщать ФНС о гражданах с доходами от переводов

Минфин РФ хочет обязать ЦБ передавать в ФНС сведения о гражданах, чьи операции по счетам указывают на систематическое получение доходов от других физических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседники «Эксперта» подтвердили, что такая поправка действительно включена в бюджетный пакет ко второму чтению

Минфин предложил обязать ЦБ уведомлять налоговую о гражданах, операции по счетам которых имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок.

Сами признаки, форма, формат и периодичность передачи данных будут определены соглашением между ЦБ и ФНС, уточняет агентство со ссылкой на текст поправки.

По информации собеседника «Интерфакса», мера предложена ко второму чтению законопроекта, который вносит налоговые изменения и входит в бюджетный пакет. Источники, знакомые с содержанием поправок и их обсуждением в правительстве, подтвердили «Эксперту», что такая норма действительно включена в один из законопроектов бюджетного пакета.

«Эксперт» направил запрос в Минфин.

«Интерфакс» пишет, что изменения хотят внести в ст. 85 Налогового кодекса, согласно которой сообщать в налоговую сведения, связанные с учетом организаций и физлиц должны, в частности, МВД, Росреестр, органы регистрации транспорта, нотариусы и Социальный фонд. Минфин предлагает включить в список ЦБ и обязать регулятор передавать ФНС данные, полученные в ходе анализа банковских операций граждан.

В случае принятия инициативы норма, ужесточающая контроль за операциями физлиц, вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на операции после 1 января 2026 г. Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 15 ноября, уточняет «Интерфакс».

Сейчас налоговые органы могут запрашивать у банков выписки по счетам физлиц только при наличии решения о взыскании задолженности, проведении проверки или истребовании документов (с согласия руководства ФНС). Поправки Минфина добавляют в этот перечень новое основание — получение информации от ЦБ.