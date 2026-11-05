Минфин увеличит покупку валюты и золота в ноябре до 312 млрд рублей

Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 312 млрд руб. в ноябре. Ежедневный объем операций составит 15,6 млрд руб. В октябре на эти цели Минфин направлял 12,7 млрд руб. в день

С 9 ноября по 4 декабря Минфин направит 312,63 млрд руб. на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ежедневный объем покупки составит 15,6 млрд руб., уточнили в Минфине. В октябре на эти цели ведомство направляло 12,7 млрд руб. ежедневно (279,42 млрд руб. в месяц). Это в пять раз превышает объем покупок в сентябре : тогда на закупку было направлено 55,6 млрд руб., или 2,5 млрд руб. в день.

По итогам октября фактические нефтегазовые доходы оказались ниже 78,53 млрд руб. ожидаемого и базового объемов — это обусловлено преимущественно низкими поступлениями налога на дополнительный доход, уточнили в Минфине.

В ведомстве сообщили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре прогнозируется на уровне 391,16 млрд руб.