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Минфин увеличит покупку валюты и золота в ноябре до 312 млрд рублей

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 12:53
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 312 млрд руб. в ноябре. Ежедневный объем операций составит 15,6 млрд руб. В октябре на эти цели Минфин направлял 12,7 млрд руб. в день 
С 9 ноября по 4 декабря Минфин направит 312,63 млрд руб. на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении министерства.
Ежедневный объем покупки составит 15,6 млрд руб., уточнили в Минфине. В октябре на эти цели ведомство направляло 12,7 млрд руб. ежедневно (279,42 млрд руб. в месяц). Это в пять раз превышает объем покупок в сентябре: тогда на закупку было направлено 55,6 млрд руб., или 2,5 млрд руб. в день. 
По итогам октября фактические нефтегазовые доходы оказались ниже 78,53 млрд руб. ожидаемого и базового объемов — это обусловлено преимущественно низкими поступлениями налога на дополнительный доход, уточнили в Минфине.
В ведомстве сообщили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре прогнозируется на уровне 391,16 млрд руб.
Ноябрь станет седьмым месяцем подряд, когда Минфин будет покупать валюту и золото по бюджетному правилу. С июля 2025-го по февраль 2026 г. министерство продавало валюту и золото на фоне низких цен на нефть, затем на два месяца приостановило операции, объяснив паузу планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджете. С мая Минфин возобновил операции.
Тэги
Минфин Валюта Золото

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