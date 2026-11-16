Норвегия ограничила въезд в страну для спортсменов из Белоруссии и РФ. Ограничение также коснулось тех, кто выступает под нейтральным флагом

Власти Норвегии ограничили въезд в страну спортсменам из России и Белоруссии, следует из заявления пресс-службы правительства страны.

Мера начала действовать немедленно — с 16 ноября. Ограничение распространяется, в частности, на выступающих под нейтральным флагом и сопровождающий персонал.

Власти страны «не желают содействовать въезду российских и белорусских профессиональных спортсменов в Норвегию для участия в соревнованиях», подчеркивается в заявлении.

13 ноября правительство Норвегии заявило о намерении не допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям, которые будут проводиться на территории страны, до окончания боевых действий на Украине.