Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам

Норвегия в ближайшее время введет запрет на въезд профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, приезжающим для участия в соревнованиях. Норвегия не планирует допускать их до соревнований в стране до завершения конфликта на Украине, отметили в правительстве страны

Норвегия запретит въезд в страну и участие в соревнованиях всем российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Ограничение начнет действовать «в ближайшее время».

«Министерство юстиции и общественной безопасности даст указание норвежскому иммиграционному управлению (UDI) и национальному полицейскому управлению (POD) выслать российских и белорусских профессиональных спортсменов <…>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

Норвегия не планирует допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям, которые будут проводиться на территории страны, до завершения конфликта на Украине, отметили в правительстве.

Такое решение было принято вслед за Финляндией. 12 ноября МИД страны сообщил , что Хельсинки ужесточит правила въезда для российских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе, с 16 ноября. Ограничения будут действовать независимо от того, из какой страны граждане приезжают в Финляндию. Изменения также затронут также выдачу виз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день сообщил , что чемпионат мира по хоккею можно провести в другой стране, если Германия откажется принимать его из-за допуска российской сборной. 3 ноября сборная Норвегии отказалась играть против России на ЧМ-2027 по хоккею, который пройдет в Германии. Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) выступила за отстранение России от всех международных чемпионатов до окончания конфликта на Украине. Аналогичную позицию заняли Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Чехия.