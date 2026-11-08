Президент Израиля поручил лидеру оппозиции сформировать правительство

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства. У Гади Айзенкота есть 28 дней на формирование кабинета, срок может быть продлен еще на 14 дней

Лидер оппозиционной израильской партии «Яшар» Гади Айзенкот получил мандат на формирование правительства. Церемония прошла 8 ноября в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме, сообщает газета The Times of Israel.

«В соответствии с мандатом, врученным мне сегодня, я возглавлю формирование национального правительства в чрезвычайных обстоятельствах», — заявил Гади Айзенкот, подчеркивая, что «это потребует творческих и нетрадиционных политических шагов».

После получения мандата у Гади Айзенкота есть 28 дней на формирование кабинета. Президент сможет продлить этот срок еще на 14 дней, говорится в сообщении канцелярии.

Решение Ицхака Герцога последовало после консультаций с представителями парламентских фракций. Кандидатуру Гади Айзенкота поддержали фракции, располагающие 67 местами в Кнессете, тогда как кандидатуру действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху — фракции с 46 местами. Еще одна фракция, у которой семь мандатов, не выдвинула кандидата, сообщила канцелярия президента.