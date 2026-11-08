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Президент Израиля поручил лидеру оппозиции сформировать правительство

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 19:12
Фото: AP/TASS
Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства. У Гади Айзенкота есть 28 дней на формирование кабинета, срок может быть продлен еще на 14 дней
Лидер оппозиционной израильской партии «Яшар» Гади Айзенкот получил мандат на формирование правительства. Церемония прошла 8 ноября в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме, сообщает газета The Times of Israel.
«В соответствии с мандатом, врученным мне сегодня, я возглавлю формирование национального правительства в чрезвычайных обстоятельствах», — заявил Гади Айзенкот, подчеркивая, что «это потребует творческих и нетрадиционных политических шагов».
После получения мандата у Гади Айзенкота есть 28 дней на формирование кабинета. Президент сможет продлить этот срок еще на 14 дней, говорится в сообщении канцелярии.
Решение Ицхака Герцога последовало после консультаций с представителями парламентских фракций. Кандидатуру Гади Айзенкота поддержали фракции, располагающие 67 местами в Кнессете, тогда как кандидатуру действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху — фракции с 46 местами. Еще одна фракция, у которой семь мандатов, не выдвинула кандидата, сообщила канцелярия президента.
По итогам парламентских выборов 27 октября блок Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48, еще 19 мандатов достались арабским партиям. Для парламентского большинства необходимо 61 место.
Тэги
Израиль Правительство

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