Швеция отказалась выдавать шенгенские визы российским спортсменам и официальным лицам для участия в соревнованиях на территории страны, сообщило Миграционное управление Швеции. Решение объяснили правилами Евросоюза, которые позволяют отказывать в визах людям, представляющим угрозу международным отношениям

Миграционное управление Швеции не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам и официальным лицам для участия в соревнованиях в стране, сообщило ведомство.

«Мы применяем правила ЕС, согласно которым в выдаче шенгенской визы может быть отказано людям, которых считают угрозой международным отношениям. Эти положения означают, что Миграционное управление не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам», — заявил представитель Миграционного управления Швеции Оскар Экблад.

В ведомстве пояснили, что при рассмотрении заявлений руководствуются Визовым кодексом ЕС. Кроме того, с 2022 г. действуют ужесточенные правила Евросоюза для выдачи виз гражданам России. При этом ведомство продолжит рассматривать заявления индивидуально с учетом обстоятельств каждого конкретного случая, уточнил Оскар Экблад.

Швеция ужесточила позицию по участию российских спортсменов после аналогичных решений других европейских стран. 16 ноября Норвегия ввела ограничения на въезд российских и белорусских спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным флагом, а также сопровождающего персонала.