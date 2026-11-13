«Схарчили ни за что»: Андрей Костин прокомментировал отставку главы Nvidia

Экс-гендиректора Nvidia «схарчили ни за что», считает глава ВТБ Андрей Костин. 12 ноября совет директоров компании объявил об отставке главы компании Дженсена Хуанга после сообщений о нескольких внебрачных связях предпринимателя
Экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга, которого 12 ноября отправили в отставку после сообщений о нескольких внебрачных связях, «схарчили ни за что», заявил
президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин на конференции ЦБ «Фокус на клиента».
«Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала», — сказал Андрей Костин.
Он привел эту историю в качестве примера отсутствия приватности. Изначально на конференции речь шла о защите персональных данных: глава ЦБ Эльвира Набиуллина спросила, как защититься обычному человеку, если у банка накоплено множество данных о нем. На это Андрей Костин ответил, что серьезной проблемы здесь не видит.
«Вся жизнь такая стала! Вон, московское правительство сколько снимков ваших имеет за день. Куда не пройдешь — везде камеры висят. <…> Огромный объем информации: кто куда звонил, кто зачем, жизнь другая стала. Ничего не утаишь», — отметил глава ВТБ.
История с Дженсеном Хуангом вызвала широкий резонанс. 12 ноября совет директоров Nvidia объявил
об отставке предпринимателя, возглавлявшего компанию с 1993 г. Этому предшествовали сообщения о двух внебрачных связях Дженсена Хуанга — с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed и вице-президентом, руководителем медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл. Вечером 13 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил
, что у экс-главы Nvidia была еще одна любовница. Агентство не назвало ее имя, но отметило, что речь идет о сотруднице компании.
Как отреагировали на отставку главы Nvidia в мире
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дженсен Хуанг совершил «ошибку новичка», поскольку в его компании был совет директоров.
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Основатель Space X Илон Маск написал в соцсети Х, что для него было бы честью нанять на работу Дженсена Хуанга после его отставки.
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Президент США Дональд Трамп назвал Дженсена Хуанга очень порядочным человеком. «Я не слышал, чтобы он сделал что-то неправильное», — сказал президент США журналистам. По его словам, Дженсен Хуанг заверил его в том, что не знал, что Алиса Хуанг может быть китайской шпионкой — Дональд Трамп отметил, что верит экс-главе Nvidia.