Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 17:07
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Дженсен Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Решение вступает в силу немедленно. Временным генеральным директором назначена финансовый директор Колетт Кресс. На фоне этого акции Nvidia упали почти на 13% на премаркете
Совет директоров Nvidia объявил об отставке главы компании Дженсена Хуанга. Он покинет посты президента, генерального директора и члена правление Nvidia, говорится в заявлении совета директоров компании. Решение вступает в силу немедленно.
Исполняющей обязанности генерального директора назначена Колетт Кресс. Она сохранит прежние обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя. Кроме того, Nvidia впервые назначила председателя совета директоров — этот пост занял многолетний член правления Харви Джонс.
После объявления об отставке Дженсена Хуанга акции Nvidia рухнули почти на 13% на предварительных торгах в США. По данным Reuters, падение котировок на этой неделе уже сократило рыночную стоимость компании примерно на $600 млрд. Дженсену Хуангу принадлежит около 3,6% акций Nvidia.
12 ноября The Wall Street Journal сообщила о планах совета директоров отправить Дженсена Хуанга в отставку. Поводом стали сообщения о двух внебрачных связях руководителя — с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed и вице-президентом, руководителем медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл.
9 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование, чтобы выяснить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Американские спецслужбы подозревают Алису Хуанг в работе на китайские власти. Тогда Nvidia сообщила, что доверяет Дженсену Хуангу и пока не видит оснований считать секретные данные компании или сведения, связанные с национальной безопасностью США, скомпрометированными.
Тэги
Nvidia Отставка

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку Новости

Губернаторы Белгородской и Брянской областей ушли в отставку
13 мая 2026
Nvidia увеличила квартальную прибыль в три раза Новости

Nvidia увеличила квартальную прибыль в три раза
21 мая 2026
Акции LG подскочили на 30% перед встречей ее главы с гендиректором Nvidia Новости

Акции LG подскочили на 30% перед встречей ее главы с гендиректором Nvidia
01 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.