Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia

Дженсен Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Решение вступает в силу немедленно. Временным генеральным директором назначена финансовый директор Колетт Кресс. На фоне этого акции Nvidia упали почти на 13% на премаркете

Совет директоров Nvidia объявил об отставке главы компании Дженсена Хуанга. Он покинет посты президента, генерального директора и члена правление Nvidia, говорится в заявлении совета директоров компании. Решение вступает в силу немедленно.

Исполняющей обязанности генерального директора назначена Колетт Кресс. Она сохранит прежние обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя. Кроме того, Nvidia впервые назначила председателя совета директоров — этот пост занял многолетний член правления Харви Джонс.

После объявления об отставке Дженсена Хуанга акции Nvidia рухнули почти на 13% на предварительных торгах в США. По данным Reuters, падение котировок на этой неделе уже сократило рыночную стоимость компании примерно на $600 млрд. Дженсену Хуангу принадлежит около 3,6% акций Nvidia.

12 ноября The Wall Street Journal сообщила о планах совета директоров отправить Дженсена Хуанга в отставку. Поводом стали сообщения о двух внебрачных связях руководителя — с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed и вице-президентом, руководителем медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл.