На трехсторонние переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, которые запланированы на 19 ноября, отводится не более часа, сообщил Дмитрий Песков. При этом саммит может продлиться и дольше, допустил Юрий Ушаков

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа рассчитаны не более чем на час, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не больше часа», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о лимите времени для встречи ( цитата по ТАСС).

При этом встреча может длиться и дольше заложенного протоколом одного часа, уточнил помощник президента России Юрий Ушаков. «Лидеры сами будут решать, сколько времени обсуждать. Как пойдет», — сказал он, уточнив, что, если лидеры будут увлечены беседы, их не сможет остановить даже служба протокола.

По словам Юрия Ушакова, 19 ноября после пленарного заседания саммита АТЭС также запланирована двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы надеемся, что она будет полезна и содержательна… Ждать начала после завершения пленарного заседания, примерно так», — сказал Юрий Ушаков ( цитата по «РИА Новости»). В комментарии «Вестям» он уточнил , что во встрече примут участие несколько человек от России и США.

При этом Дмитрий Песков заявил , что полноформатных переговоров президентов России и США не планируется. По его словам, предметной беседы между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не было: на торжественном приеме 18 ноября они лишь поприветствовали друг друга.

Юрий Ушаков также рассказал о состоявшихся переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина. По его словам, встреча за закрытыми дверями носила официальный характер, лидеры рассмотрели наиболее важные и острые вопросы международной и региональной повестки. Беседа прошла в товарищеской обстановке, участники высказывались открыто, сообщил помощник президента России.