Президент России Владимир Путин встретился с американским лидером Дональдом Трампом на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином они пожали руки и кратко пообщались «на ногах»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на торжественном приеме для гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями и кратко поговорили «на ногах». Прием организован от имени китайского лидера в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.

18 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил , что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноценный разговор независимо от формата встречи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при этом отмечал, что время отдельных двусторонних переговоров пока не определено.

В первый день визита Владимир Путин уже провел переговоры с Си Цзиньпином. По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили украинское урегулирование. Трехсторонняя встреча президентов России и США с председателем КНР запланирована на 19 ноября.

Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Анкоридже 15 августа 2025 г. Переговоры в формате «три на три» продолжались почти три часа. Российский президент назвал их конструктивными и полезными, а американский лидер заявил о существенном прогрессе, отметив, что соглашение достигнуто не было.