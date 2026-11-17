Конструкции Крымского моста получили повреждения в результате атак украинских БПЛА, сообщили в СК. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о теракте

В результате двух атак украинских БПЛА на Крымский мост повреждения получили конструкции моста, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия и причастных лиц,