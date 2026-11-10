«Ведомости»: Минцифры допустило временное управление ЦОДами за отказ от резерва

Минцифры предупредило операторов коммерческих ЦОДов о возможном временном управлении за отказ резервировать 10% площадей и мощностей, пишут «Ведомости». Выполнить требования компании должны до 12 ноября

Минцифры предупредило операторов центров обработки данных о необходимости зарезервировать 10% мощностей для ресурсов из «белого списка», сообщили «Ведомости» со ссылкой на тезисы главы ведомства Максута Шадаева с совещания с операторами 6 ноября.

При невыполнении требований до 12 ноября операторам может грозить ответственность по указу президента № 604 от 24 августа, предупредили в Минцифры. Документ предусматривает возможность временного управления имуществом компаний, которые не обеспечивают безопасность объектов критической информационной инфраструктуры или создают угрозу их работе. Решение о введении такой меры принимает правительство по поручению президента.

«Ведомости» пишут, что если в резерве не окажется необходимых 10% мощностей, компаниям придется отключать действующих клиентов и заранее определить менее приоритетных заказчиков. Освобожденные мощности нельзя будет сдавать в аренду, следует из материалов совещания.

Требование о резервировании распространяется только на коммерческие ЦОДы, которые сдают площади и мощности в аренду, уточнил собеседник «Ведомостей» в облачном провайдере. Корпоративные дата-центры, используемые компаниями для собственных нужд, например банковские, под него не подпадают. При этом 10% разрешается рассчитывать совокупно по всем площадкам оператора, а не отдельно для каждого ЦОДа, отметил в разговоре с газетой участник совещания.

Указ о резервировании мощностей президент РФ Владимир Путин подписал 2 ноября 2026 г. Он обязывает владельцев частных дата-центров в течение десяти дней со дня вступления документа в силу выделить 10% площадей и вычислительных ресурсов. При этом зарезервированные мощности продолжат использоваться самими операторами, но по решению правительственной подкомиссии их необходимо будет предоставить для поддержки российских информационных ресурсов в течение суток.