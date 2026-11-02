В России разрешили временно использовать зарубежные ЦОДы

Владимир Путин подписал указ, временно разрешающий использовать зарубежные дата-центры для поддержки российских информационных ресурсов — решение будет принимать правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ. Документ также обязывает владельцев частных дата-центров зарезервировать 10% площадей и мощностей

В России временно разрешили использовать вычислительные мощности, расположенные за пределами страны, для поддержки работы российских информационных ресурсов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ также обязывает владельцев частных дата-центров в России зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Сделать это необходимо не позднее 10 дней после вступления указа в силу. При этом зарезервированные ресурсы продолжат использоваться самими дата-центрами, но по решению подкомиссии их должны будут предоставить для поддержки российских информационных ресурсов в течение суток. Плата за использование зарезервированных мощностей не сможет превышать установленный подкомиссией предел.

Решение сможет принимать правительственная подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования объектов в сфере IT и связи. Ее должно сформировать правительство, кабмину также предстоит утвердить порядок принятия решений об использовании как российских резервных мощностей, так и вычислительных ресурсов за рубежом. Решение должно быть согласовано с ФСБ, следует из указа.

Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей российских дата-центров, а также утвердить обязательные требования к надежности и бесперебойной работе информационных ресурсов.

8, 9 и 11 октября были атакованы дата-центры «Яндекса» в Сасове, Калуге Владимире ; компания сообщала о повреждениях и перебоях в работе сервисов. 14 октября «Сбер» подтвердил атаку на свой ЦОД в Балакове Саратовской области, но заверил, что все системы работают штатно. 18 октября атаке подвергся ЦОД холдинга VK в Ленинградской области.