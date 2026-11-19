Трехсторонняя встреча на полях АТЭС — страница в истории дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал беседу откровенной и полезной

Трехсторонний саммит на полях АТЭС с участием лидеров России, США и Китая является страницей в истории дипломатии. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи президент РФ Владимир Путин.

«Прежде всего, что касается историзма, исторического значения. Раньше таких встреч не было — вот она состоялась. Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также назвал трехсторонний формат РФ — Китай — США удачным, но не исключил, что какие-то решения будут приниматься и в других форматах. По его словам, встреча в Китае была откровенной и полезной.

Президент РФ подчеркнул, что трехсторонняя встреча удалась, прежде всего, благодаря Си Цзиньпину. Владимир Путин отметил, что ему понравилось наличие свободной дискуссии, которая была организована после протокольной части трехстороннего саммита.

Глава государства также сказал, что у него есть общее с Дональдом Трампом во взглядах и подходах к цивилизационным ценностям. По словам Владимира Путина, Россия хотела бы, чтобы взаимодействие с США было более эффективным, но страна исходит из реалий.

Кроме того, президент РФ указал, что наличие договоренностей как таковых всегда лучше, чем их отсутствие, даже если они в итоге не реализуются до конца. При этом «сам настрой наших собеседников и партнеров нас настраивает на позитивный лад», подчеркнул он.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли совместную декларацию по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне. Стороны, в частности, подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.