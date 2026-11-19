Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай и вылетел в Таджикистан, где у него запланированы переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Китай, где он принял участие в саммите АТЭС, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Российского лидера на взлетном поле проводила рота почетного караула. Самолет вылетел из аэропорта Шэньчжэня в Таджикистан, где Владимир Путин проведет переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном. На пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом президент России сообщил, что с коллегой из Таджикистана он планирует обсудить вопросы безопасности, в том числе в контексте Афганистана, а также проекты Москвы и Душанбе.

19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Она длилась около 1,5 часа. Перед этим российский и американский президенты провели отдельную двустороннюю встречу, которая продолжалась менее часа. Они обсудили урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения.