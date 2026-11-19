Автомобильной части Крымского моста нанесен «серьезный ущерб», его железнодорожную часть уже восстановили, заявил Владимир Путин. Вице-премьер Андрей Никитин уточнил, что движение по первому пути железнодорожной части моста открыто

В результате ударов ВСУ автомобильной части Крымского моста был нанесен «серьезный ущерб». Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-брифинге по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«Там же два моста на самом деле — автомобильный и железнодорожный. Автомобильному нанесен такой серьезный ущерб, железнодорожный уже, по-моему, восстановлен», — сказал Владимир Путин. Он заверил, что мост будет восстановлен.

По словам президента РФ, Крымский мост — это исключительно мирный объект, он не используется для перевозки военной техники и для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Владимир Путин пообещал отвечать на атаки по Крымскому мосту. «Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными чем-то, что сделал киевский режим в отношении моста», — добавил Владимир Путин.

Крымский мост подвергся очередной атаке в ночь на 19 ноября. Движение поездов по переправе временно перекрыли, сообщили в Минтрансе. Позже вице-премьер РФ Андрей Никитин уточнил , что по первому пути железнодорожной части моста движение возобновлено.