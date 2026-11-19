Крымский мост подвергся новой атаке в ночь на 19 ноября, сообщил глава Крыма. Движение по железнодорожной части переправы временно приостановили, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе. Это уже третья атака за последнюю неделю

Крымский мост подвергся новой атаке в ночь на 19 ноября. Движение по переправе временно перекрыли, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», — написал он.

Минтранс России уточнил , что из-за ночной атаки беспилотников временно приостановлено движение поездов по железнодорожной части моста. Пострадавших нет, заверили в ведомстве.