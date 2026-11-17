Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации на Крымском мосту. В Кремле сообщили, что мост восстановят — он будет «лучше прежнего»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту [Владимиру] Путину о положении дел вокруг Крымского моста», — сказал Дмитрий Песков ( цитата по «Интерфакс»).

Заседание правкомиссии прошло 17 ноября. В пресс-службе правительства уточняли , что «в рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения».

Позже Дмитрий Песков уточнил, что Крымский мост будет восстановлен после атаки ВСУ и будет еще «лучше прежнего». «Будет намечен конкретный план. <…> Будет определена очередность и временные рамки по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен», — сказал представитель Кремля журналисту «Известий». Видео опубликовано в мессенджере Max.