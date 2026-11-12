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«Золотая корона» возобновила переводы из России в Грузию

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 16:08
Фото: Julio Lopez/Unsplash
Платежная система «Золотая корона» вновь открыла переводы из России в Грузию. Получить деньги можно только через «ТБС Банк». Услуга стала недоступна в июле 2026 г.
Платежная система «Золотая корона» вернула возможность отправлять деньги из России в Грузию. Это направление вновь доступно на сайте сервиса.
При оформлении перевода система предупреждает, что получить средства можно наличными в «ТБС Банке» либо на счет в этом же банке, уточняет ТАСС. Ранее обналичить перевод можно было также в «Банке Грузии» и микрофинансовых организациях.
О приостановке переводов через «Золотую корону» в Грузию и несколько других стран стало известно 24 июля. Ограничения последовали после включения оператора «Золотой короны» — РНКО «Платежный центр» — в санкционный список Евросоюза.
Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций 23 июля. Он предусматривал заморозку активов 94 российских банков и крупных финансовых учреждений, а также запрет на предоставление им денежных средств.
Тэги
Денежные переводы Грузия

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