Последние 15 лет у россиян растет удовлетворенность социальной и культурной сферами в стране. Однако улучшение показателей происходит на фоне по-прежнему критичного восприятия здравоохранения и соцобеспечения, а рост положительных оценок образования характеризуется как точечный. При этом само понятие удовлетворенности может быть связано как с реальными изменениями, так и с трансформацией общественных ожиданий.

На чем основан рост положительных оценок

За последние 15 лет доля положительных оценок культурной сферы в России выросла с 11% до 39%, образования — с 8% до 24%, здравоохранения — с 5% до 17%, а социального обеспечения — с 5% до 13%. Это следует из мониторинга состояния гражданского общества за 2026 год Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, с которым ознакомился «Эксперт».

Исследование проводилось методом личного интервью, в нем приняли участие 2 тыс. человек. По сравнению с 2011 г., когда был сделан первый замер, изменились критерии оценок, отмечает руководитель центра Ирина Мерсиянова.

Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

Источник: Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

По ее словам, положительная оценка не обязательно означает, что респонденты фиксируют повышение качества услуг — она может отражать удовлетворенность сохранением привычного уровня социальных гарантий и отсутствием ожидаемого ухудшения. «Рост положительных оценок следует рассматривать не только как отражение изменений в работе институтов, но и как результат трансформации общественных ожиданий», — поясняет социолог.

Ирина Мерсиянова подчеркивает, что оценки состояния культуры, образования и социальной защиты могут формироваться не только на основании личного опыта взаимодействия с соответствующими учреждениями, но и под воздействием информационной повестки, общего отношения к государственным институтам и распространенных представлений о положении дел в стране. В частности, после 2022 г. усиление роли культуры в публичной повестке и ее связь с вопросами национальной идентичности могли дополнительно повлиять на восприятие этой сферы в лучшую сторону.

Цена личного опыта

О работе системы здравоохранения люди судят прежде всего по собственному опыту, уверена генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро: «Человек может не знать, как устроена отрасль, но хорошо помнит, получил ли он лечение вовремя и было ли оно эффективным». По ее мнению, рост доверия в данном случае — накопленный эффект многих изменений, которые пациент чувствует на себе. Возможность записаться к врачу онлайн, получить электронный рецепт, пройти диспансеризацию рядом с домом — все это влияет на удовлетворенность, поясняет глава фармкомпании.

Люди, которые были у врача в течение последнего года, оценивают систему здравоохранения выше, чем те, кто не обращался к врачу, указывает директор Центра развития здравоохранения Школы управления «Сколково» Марина Велданова. По ее словам, главный фактор удовлетворенности — поведение и вовлеченность врача: на него приходится более половины вклада в оценку визита. Цифровые сервисы — электронная карта, мобильное приложение — для пациентов пока вторичны, уточняет эксперт.

Марина Велданова добавила, что аналогичное исследование проводилось в «Сколкове» и также показало рост положительных оценок сферы здравоохранения.

В нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов в возрасте 35–65 лет из городов России с населением более 500 тыс. человек. Трое из четырех опрошенных обращались в течение последних 12 месяцев в амбулаторные медицинские учреждения. Большая часть из них пользовалась системой ОМС.

Важную роль играет и лекарственное обеспечение, отмечает Евгения Шапиро. По ее словам, за эти годы в стране выросло число собственных производств, в том числе в сложных терапевтических областях, и повысилось качество препаратов.

Новые запросы общества

Социальное обеспечение перестало ассоциироваться с выплатами и формальной поддержкой: сегодня это более понятная система услуг, в которой у человека есть права, а у организаций — обязанности и стандарты качества, отмечает основатель сети пансионатов «Академия Долголетия» Андрей Попов.

Если в 2020 г., по данным Минтруда, социальными услугами были охвачены 4,1 млн пожилых россиян и людей с ограниченными возможностями, то в 2024 г. уже более 8,5 млн человек. «Изменились и ожидания клиентов. Еще 5–7 лет назад запрос звучал: „Мне хотя бы самостоятельно дойти до туалета“. А сегодня уже говорят: „Хочу гулять с внуками в парке, ездить на дачу, путешествовать, и даже вернуться к работе или занятиям спортом“. Растет интерес к ЗОЖ, активному долголетию. Люди не хотят доживать, они хотят жить», — уверен предприниматель.

Заметный рост оценок сферы культуры связан с появлением новых общественных пространств и фестивалей, а также с модернизацией библиотек и музеев, отметила руководитель московского отделения Независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова.

По ее данным, за девять месяцев 2026 г. по «Пушкинской карте» куплено 13 млн билетов, а карты оформили 7,3 млн человек. «Люди оценивают то, с чем сталкиваются в повседневной жизни. Ситуация с образованием и социальным обеспечением сложнее. Рост с очень низкой базы объясняется эффектом адаптации ожиданий: в 2011 году стартовые запросы были низкими, и даже базовые улучшения сегодня воспринимаются как значимые», — поясняет Анна Полякова.

Могло быть и хуже

Улучшение восприятия образования эксперты связывают скорее с точечными изменениями, а не с общей тенденцией.

В 2026 г. в школах было открыто около 20 тыс. педагогических вакансий, из них 11,5 тыс. — для учителей-предметников. Зарплаты в бюджетной сфере также отстают от средних по стране, уточняет Анна Полякова. По ее мнению, положительные оценки в данной сфере все еще остаются в меньшинстве, и, чтобы изменить этот тренд, нужны не только ощутимые инфраструктурные изменения.

Завкафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Вениамин Каганов замечает, что оценки сферы образования могли быть и хуже, учитывая многочисленные изменения за последние 15 лет — введение ЕГЭ, появление онлайн-уроков, использование гаджетов в школах.

«Поэтому рост до 24% считаю очень хорошим показателем. То есть в основном удалось выстроить механизмы положительной обратной связи между системой образования и обществом. Всем хочется, чтобы все было по-другому. При этом мы настороженно относимся к любым, в том числе полезным, изменениям», — признает эксперт.