Суверенный ИИ не отгораживает пользователя от информации, но ставит родное выше чужого и навязываемого извне. Это вовсе не принудительная амнезия, а целенаправленное обучение для защиты национальных интересов. Ровно так же устроены американские и китайские модели — их ответы фильтруются в соответствии с установленными нормами. Задача суверенного ИИ не в том, чтобы забыть чужое, а в том, чтобы не забывать про свое.

КОНТЕКСТ Президент Владимир Путин 26 ноября на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» предложил обновить Национальную стратегию искусственного интеллекта России с учетом развития технологий в интересах страны. Он призвал правительство и бизнес создавать условия для развития суверенного ИИ, а также наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей. «Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей», — подчеркнул президент.

Что такое суверенный ИИ

Что такое суверенный ИИ, четко определяет Федеральный закон ФЗ-234 «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 2026 г. Это такая модель, которая обучается на территории России российским юрлицом и данные которой должны черпаться из источников, опубликованных на территории РФ.

Ничего сверхъестественного в том, чтобы обучать языковые модели согласно указанным требованиям, с технологической точки зрения нет. Такие близкие к определению суверенности модели уже существуют — например, сберовский ГигаЧат.

Однако даже ГигаЧат пока еще не полностью безгрешен в этом отношении. Например, когда его просили показать Винни-Пуха, он изображал желтого медвежонка из диснеевских мультфильмов, хотя россиянам гораздо более известен и близок Винни-Пух в образе, созданном «Союзмультфильмом».

Это происходит не потому, что ИИ сознательно пытается «скормить» пользователю чуждый образ. Просто его в какой-то момент научили, что Винни-Пух имеет именно диснеевский облик, а нейросеть никогда не забывает ничего из того, чему ее когда-то научили.

Как обучить ИИ традиционным ценностям

Задача «учителей» искусственного интеллекта заключается не в том, чтобы вызвать у ИИ амнезию и заставить забыть «неправильную» информацию. Суверенизация ИИ достигается путем загрузки в память моделей таких данных, которые в процессе обучения будут ранжироваться как приоритетные.

То есть ИИ не забудет о том, что существует желтый Винни-Пух производства западной мультипликации. Но он будет понимать, что эта версия облика медвежонка на втором плане по сравнению с приоритетной версией «Союзмультфильма».

Критерии того, как оценивать ту или иную языковую модель на ее соответствие традиционным ценностям, прорабатываются. Это касается всего массива данных, хранящихся в памяти российских больших языковых моделей (LLM).

В процессе их дообучения Федор Достоевский и Лев Толстой станут превалировать над зарубежными писателями и философами в тех случаях, когда пользователь просит ИИ порассуждать о смысле жизни или любых других общечеловеческих вопросах.

Всё сказанное не задача какого-то отдаленного будущего. Российские ИИ-агенты уже сейчас обучаются именно с задачей понижения статистической вероятности выдачи иностранного контента и повышения вероятности выдачи отечественного. Точно так же работают и американские, и китайские LLM: ответы на промпты там фильтруются таким образом, что за основу берутся их национальные эталоны.