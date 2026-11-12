После атак на дата-центры бизнесу нужен не просто запас серверов, а возможность продолжить работу при потере основной площадки. Минцифры предпочитает подземное размещение ЦОДов релокации за рубеж, но такой подход обойдется дороже и потребует времени. Зарубежный контур остается опцией, но требует согласований с ФСБ и не заменяет резервирования внутри страны. Насколько уязвимой окажется инфраструктура и как быстро бизнес сможет восстановить работу, определит выбранная модель защиты, включая физическую защищенность площадки, резервирование и зарубежный контур.

Резерв как дополнительная защита

От остановки крупного ЦОДа страдает не только его владелец, но и компании, арендующие инфраструктуру: для них повреждение площадки оборачивается недоступностью сайтов и приложений. Из-за расходов малый бизнес нередко обходится одной площадкой, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для онлайн-бизнеса ущерб особенно велик, добавляет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Механизм поддержки российских информационных ресурсов предусмотрен указом, который Владимир Путин подписал 2 ноября. Владельцы расположенных в России ЦОДов должны в течение десяти дней со дня вступления документа в силу зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Исключены органы власти, государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия. Резерв можно продолжать использовать, но по решению правительственной подкомиссии его необходимо предоставить в течение суток. Предельную плату также определит подкомиссия. Документ допускает и временное использование зарубежных вычислительных мощностей — по решению подкомиссии, согласованному с ФСБ; эти условия установил президент.

«Это не рыночный продукт, а аварийный механизм», — считает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. Резерв мощности не равен непрерывности сервиса: нужна инфраструктура, позволяющая выполнить переключение за целевое время, подчеркивает он.

«Эксперт» направил запрос в Минцифры и Роскомнадзор о применении указа президента, допускающего использование зарубежных вычислительных мощностей, однако на момент публикации ответа не получил.

Атаки и ответные меры В октябре этого года в России был атакован ряд дата-центров крупных компаний: в начале месяца — ЦОДы «Яндекса» в Сасове, Калуге и Владимире, 14 октября — Сбера в Балакове Саратовской области, 18 октября — VK в Ленинградской области. Минцифры помогало «Яндексу» искать дополнительные площадки, а позднее утвердило рекомендации по защите ЦОДов от БПЛА, сообщал «Эксперт». Журнал уже разбирал последствия атак для пользователей и бизнеса. О вариантах резервирования и выборе дополнительных площадок «Эксперт» также рассказывал.

Закапываться или уезжать

Глава Минцифры Максут Шадаев 12 ноября заявил , что предпочитает «уход под землю» релокации дата-центров за рубеж. По его словам, «закапывание» — одно из направлений работы по защите дата-центров наряду с созданием системы активной защиты и резервированием мощностей.

Интерес к заглубленным ЦОДам растет: такие площадки рассматриваются как дополнительный уровень защиты критичной цифровой инфраструктуры. «Ростелеком» разрабатывает заглубленные дата-центры с повышенной защитой от внешних угроз, а Минцифры в рекомендациях для наиболее значимых объектов предусматривает физическое укрепление зданий, резервирование данных и многоуровневую защиту от воздушных угроз.

Однако подземный ЦОД сложнее в строительстве: нужны укрепленные конструкции, гидроизоляция, шахтная вентиляция, газоконтроль, подземные системы пожаротушения и эвакуации, подъемные механизмы, а также прокладка питания и оптики с поверхности и резервирование каналов связи. По оценке iKS-Consulting, наземный ЦОД в среднем обходится в 1,2–1,3 млрд руб. за 1 МВт IT-нагрузки, а заглубленный объект сопоставимой мощности и надежности — на 30–40% дороже.

Зарубежный контур

Подземное размещение — не единственная возможность защиты ЦОДов: указ открывает окно для зарубежных мощностей, однако этот механизм предусмотрен как исключение, а не как общее разрешение. Использование зарубежных мощностей должно быть временным, связанным с недружественными действиями иностранных государств, необходимым для работы ресурса в России и основанным на согласованном с ФСБ решении подкомиссии, поясняет советник Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель цифровой трансформации адвокатуры России Елена Авакян. Пока неясны заявитель, документы и срок разрешения, отмечает она: «Рамка у механизма есть, а процедуры нет».

Указ не дает очевидного основания отступать от требования об обработке персональных данных при сборе на территории России, считает руководитель группы международных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Наталия Абцешко. Использование иностранных ЦОДов для большинства компаний и раньше не запрещалось, за исключением отраслевых ограничений, обращает внимание управляющий партнер Comply Артем Дмитриев. Если персональные данные попадают на иностранный узел, необходимо соблюдать правила трансграничной передачи, включая предварительное уведомление Роскомнадзора; согласование с ФСБ этих процедур не заменяет, подчеркивает Елена Авакян. За рубеж нельзя переносить первичные базы с персональными данными россиян и сведения, составляющие государственную тайну, отмечает Наталия Абцешко. Сохранять первичный контур персональных данных в России, отделяя его от потенциально переносимых вычислений, предлагает Елена Авакян.

Если зарубежные мощности все же понадобятся, вопрос упирается в выбор страны и полную стоимость. Ближний контур, прежде всего ЕАЭС, выглядит логичнее дальних юрисдикций, полагает Сергей Кудряшов. В публичном поле обсуждаются Белоруссия и Казахстан, но официального подтверждения доступности конкретных мощностей нет. При любом решении подкомиссии компании будут строить архитектуру так, чтобы критичное оставалось в России, а зарубежный контур был опцией для некритичных нагрузок, уверен эксперт. При этом заметного ухудшения работы сервисов при размещении в Казахстане может не возникнуть, добавляет Денис Кусков, хотя отдельные операторы заявляют задержку до Москвы менее 40 мс — это их собственные данные, а не независимые замеры, предупреждает Сергей Кудряшов.

Размещение сайта, использование облачного хранилища и других инфраструктурных услуг в совокупности могут стоить в среднем 30–50 тыс. руб. в месяц, оценивает Денис Кусков. По открытым тарифам аренда мощностей за рубежом обычно в два-три раза дешевле в расчете на киловатт: около 34 тыс. руб. в месяц в Москве против примерно 11–16 тыс. руб. в Казахстане, приводит ориентиры Сергей Кудряшов. Однако это не итоговая стоимость: необходимо учитывать связность и задержки до Москвы, информационную безопасность, платежи и наценку посредников. «Резерв и аренда — это разные категории, и платить за резерв по ценам аренды значит оплачивать простаивающие мощности», — поясняет эксперт. Механизм останется точечным: он не уведет спрос из российских ЦОДов, а скорее добавит им нагрузку, поскольку дефицит в Москве сохраняется, а резерв и рост тарифов только усиливают его, уточняет Сергей Кудряшов.

Резюме автора

Зарубежные мощности могут стать лишь дополнительной страховкой, но не заменой резервированию внутри России. Подземный ЦОД способен повысить физическую защищенность, однако его строительство обойдется заметно дороже и потребует времени. Поэтому выбор стоит начинать не с поиска самой дешевой аренды, а с оценки допустимого простоя: для критичных сервисов важнее проверенный резерв и возможность быстрого переключения, для менее чувствительных задач зарубежный контур может стать разумным дополнением.