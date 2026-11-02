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«Ведомости» узнали о планах «Ростелекома» строить подземные дата-центры

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 13:16
Фото: RAZMIK ZACKARYAN/URA.RU/Global Look Press
«Ростелеком» разрабатывает заглубленные центры обработки данных (ЦОД) с повышенной защитой от внешних угроз и обсуждает с «Норникелем» создание такого объекта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По оценке экспертов, такие ЦОДы обойдутся на 30–40% дороже наземных
«Ростелеком» разрабатывает заглубленные («подземные») дата-центры с повышенной защитой от внешних угроз. Компания уже обсуждает с «Норникелем» возможность создания такого объекта, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера «Ростелекома» и источники, близкие к переговорам.
Топ-менеджер компании пояснил, что подземные ЦОДы считаются наиболее защищенными из-за трех уровней защиты. Первый предполагает создание резервных площадок с копиями данных, второй — распределение вычислительных мощностей между несколькими географически удаленными объектами, третий — строительство заглубленных ЦОДов.
В качестве еще одного проекта оператор развивает модульное решение для «Фосагро». «Ростелеком» выступает генеральным подрядчиком строительства дата-центра для компании. О начале проекта стороны объявили в сентябре 2025 г.
Эксперты отмечают, что подземные ЦОДы могут обеспечить дополнительную защиту от внешних угроз, но их строительство обойдется дороже наземных объектов. По оценке ведущего консультанта iKS-Consulting Дениса Патрикеева, разница может составить 30–40%. Среди дополнительных расходов он выделил укрепление и гидроизоляцию подземных помещений, вентиляцию, пожаротушение и прокладку коммуникаций.
Атаки на дата-центры «Яндекса», «Сбера» и VK за последние несколько недель привели к обсуждению дополнительных мер защиты цифровой инфраструктуры. В октябре 2026 г. заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков предложил создать в России резервные ЦОДы «судного дня». По его словам, такие дата-центры должны хранить копии данных и помогать восстанавливать цифровые сервисы в случае сбоев.
Тэги
Ростелеком Норникель Дата-центры

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