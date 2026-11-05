Аэропортовая отрасль вынуждена адаптироваться к ограничениям воздушного пространства и росту расходов, что требует новых подходов к бизнесу. Холдинг «Аэродинамика» не просто эксплуатирует крупные региональные авиаузлы, но и внедряет в них современные технологии. О трансформации экономики отрасли и ее главных задачах в интервью журналу «Эксперт» рассказал генеральный директор холдинга Алексей Старостин.

— Если говорить о развитии аэропортов Сочи, Краснодара, Анапы, входящих в холдинг, — что планируется?

— Сейчас наш приоритет — строительство нового аэровокзального комплекса в Краснодаре. Он станет крупнейшим инфраструктурным проектом на юге России по масштабу и объему инвестиций. Площадь терминала увеличится почти в шесть раз — с 16 тыс. до 87 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 г. На текущий момент его готовность достигла 62%. Сейчас идут работы по устройству внутренних инженерных сетей, монтажу технологического оборудования, черновой и чистовой отделке помещений здания аэровокзала, возводятся здания вспомогательного назначения, идет строительство внутриаэропортовых дорог и благоустройство прилегающей территории. Как и любой крупный инфраструктурный проект, строительство нового терминала сталкивается с рядом объективных факторов, требующих дополнительных решений. В их числе — обеспечение проекта необходимыми трудовыми ресурсами, особенности текущей ситуации на рынке строительных материалов и оборудования, а также вопросы развития транспортной инфраструктуры вокруг аэропорта. Все эти задачи находятся в рабочей плоскости: мы совместно с подрядчиками и партнерами последовательно находим решения, позволяющие соблюдать темпы реализации проекта.

— Что происходит с аэропортом Анапы, который закрыт с 2022 года?

— Пока аэропорт не принимает рейсы, мы полностью реконструировали старый международный терминал, преобразили территорию, у аэропорта появилась железнодорожная станция. Аэропорт Анапы готов оперативно возобновить работу при соответствующем решении властей. Весь необходимый персонал поддерживает квалификацию, чтобы в случае возобновления полетов обеспечить запуск аэропорта в максимально короткие сроки. Дважды в год сотрудники проходят обучение и аттестацию в рамках подготовки к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам, а также обязательную проверку знаний по транспортной безопасности и аварийно-спасательному обеспечению. В аэропорту регулярно проводятся тренировки по полному циклу его работы с запуском всех необходимых систем, а также практические занятия для служб, отвечающих за безопасность.

Кроме того, специалисты закрытых аэропортов (так было и с Краснодаром) получают возможность работать в других аэропортах холдинга — в том числе в периоды повышенной нагрузки, что позволяет сохранять и применять профессиональные навыки. В таком случае, помимо оплаты труда, им предоставляется жилье и компенсируется проезда.

— Уровень сервиса после таких длительных простоев не снизился? Авиакомпании удовлетворены работой Краснодара?

— Мы разработали систему, при которой удалось сохранить высокий уровень сервиса. В период закрытия проводились постоянные тренировки, персонал направлялся в командировки в аэропорт Сочи (некоторые сотрудники работали там на постоянной основе весь период), а перед открытием, пусть и в сжатые сроки, была проведена серьезная подготовительная работа. Удалось сохранить костяк опытных сотрудников, наставников, преподавателей и руководителей, поддерживать оборудование и технику в работоспособном состоянии. Благодаря этому сотрудники не утратили необходимой квалификации, а качество обслуживания осталось на прежнем уровне.

— Авиакомпании жалуются на рост аэропортовых тарифов. Как они изменились?

— Здесь важно разделять ситуацию по нашим действующим аэропортам. В Сочи регулируемые тарифы были установлены в 2014 г. и с тех пор не повышались. Индексация нерегулируемых тарифов проведена на уровень инфляции.

В случае с Краснодаром важно учитывать, что для авиакомпаний уровень тарифов не менялся с 2017 года и оставался одним из самых низких в стране. За это время существенно выросли затраты на содержание и эксплуатацию инфраструктуры, стоимость ресурсов, оборудования, работ и услуг, увеличился фонд оплаты труда.

Стоит отметить, что авиагавань принимает рейсы в режиме ограниченной операционной деятельности — с 8:00 до 23:00. При этом фактическое время обслуживания пассажиров не отражает всего объема ресурсов, необходимых для функционирования аэропорта. Ряд ключевых служб продолжает работать круглосуточно, обеспечивая соблюдение установленных требований к безопасности и постоянной готовности аэродрома.

Поэтому корректировка тарифов связана прежде всего с необходимостью учесть текущие условия работы и фактические затраты аэропорта после почти десяти лет без пересмотра их уровня. Изменения регулируемых тарифов утверждены в установленном порядке Федеральной антимонопольной службой, что подтверждает их обоснованность.

— Еще одна проблема для аэропортов этим летом — дефицит авиатоплива. Наладилась ли ситуация с керосином? Были ли проблемы в аэропортах вашего холдинга и как они решались?

— В аэропортах, находящихся под управлением «Аэродинамики», отказов перевозчикам в заправке авиатопливом нет. «Аэродинамика» находится в постоянном взаимодействии с топливозаправки воздушных судов по вопросам обеспечения топливом.

— На какие финансовые результаты вы рассчитываете по итогам года?

— Несмотря на сохраняющиеся сложности — временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах холдинга, а также работу аэропорта Краснодара в регламенте с 8 до 23 часов, — компания планирует обслужить в аэропортах Сочи и Краснодара более 10 млн пассажиров и завершить год с положительным результатом.

— В Пулкове в этом году началось тестирование посадки по биометрии. А вы планируете подключиться к этому эксперименту?

— Да, в планах есть реализация данного сервиса в аэропорту Сочи в 2027 году. Далее планируем внедрить его и в новом аэровокзальном комплексе Краснодара, и во Владивостоке. Нужно подготовить инфраструктуру. «Аэродинамика» уже несколько лет принимает непосредственное участие в развитии аэропорта Владивостока. Прежде всего мы участвуем в разработке стратегии развития.

— Сколько средств для внедрения посадки по биометрии понадобится? Вы оценивали?

— Оценили затраты на реализацию этого проекта в аэропорту Сочи: ориентировочная стоимость — порядка 76 млн рублей. Биометрическими системами планируется оснастить шесть стоек регистрации, четыре поста паспортного контроля и шесть выходов на посадку. Мы заинтересованы в развитии таких технологий, поскольку они позволяют одновременно повышать удобство для пассажиров и эффективность процессов в аэропорту.

— В какие еще процессы работы авиагаваней было бы полезно внедрить искусственный интеллект?

— У нас есть несколько проектов, в том числе в сфере обслуживания на перроне, управления авиаресурсами и безопасности полетов. Также планируется тестирование беспилотной техники. Думаю, в скором времени сможем рассказать о первых итогах этой работы.