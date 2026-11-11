Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Контейнерные линии возвращаются в Суэцкий канал

Что это даст российским экспортерам и импортерам

Мария Браништи
Мария Браништи Транспорт 11 ноя 2026
Фото: Global Look Press
Возвращение части контейнерных линий на маршрут через Суэцкий канал может постепенно снизить фрахтовые ставки и расширить выбор маршрутов для российских компаний. Импортеры могут получить более выгодную альтернативу доставке через Дальний Восток — морской маршрут через Балтику, а экспортеры — больше свободных контейнеров и возможность сократить расходы на перевозку. Однако риск новой эскалации сохраняется, и линии могут снова уйти в обход Африки так же быстро, как вернулись.

Линии возвращаются в Суэц

Часть крупнейших мировых контейнерных перевозчиков — Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM и COSCO — вернула часть сервисов на маршрут через Суэцкий канал, а Evergreen возобновила транзит в начале ноября 2026 г. Возврат идет постепенно: в октябре через Суэц прошло 323 контейнеровоза — более чем вдвое больше, чем в октябре 2025 г., и в 2,4 раза больше, чем в июне этого года. Трафик через Баб-эль-Мандебский пролив вырос за 12 месяцев на 34%, а с июня — на 30%, до 312 судов. При этом октябрьские показатели все еще примерно в 20 раз ниже уровней осени докризисного 2022 г., следует из данных Lloyd’s List Intelligence.
По данным Xeneta, в октябре линии направили через Красное море 467,3 тыс. TEU недельной емкости — около половины докризисного уровня. Возврат на более короткий маршрут высвободил порядка 599 тыс. TEU провозной способности. Это уже начало отражаться на ставках: индекс Drewry за неделю до 5 ноября упал на 1%, до $4,4 тыс. за 40-футовый контейнер. Ставка на маршруте Шанхай — Роттердам снизилась на 2%, до $3,6 тыс. за FEU, указывает Drewry. Высвобождение флота может повлиять на Россию через чартерный рынок: когда крупные линии освобождают суда, снижаются ставки аренды, а со временем — и фрахт до Петербурга, указывает директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Игорь Смирнов. По его оценке, если морской фрахт подешевеет на 15–20%, стоимость доставки «от двери до двери» может снизиться на 7–10%.
Возврат на более короткий маршрут создаст предпосылки для снижения стоимости морских перевозок между Азией и Европой, считает руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов. Высвобождение мощностей усилит конкуренцию и окажет давление на фрахтовые ставки. Первые последствия для спотовых ставок могут проявиться в течение нескольких недель, тогда как пересмотр долгосрочных контрактов займет больше времени, прогнозирует он. Умеренного снижения ставок на азиатских направлениях с лагом в несколько недель ожидает и ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Красное море: как начинался кризис

Кризис вокруг Красного моря начался в конце 2023 г. на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило, что не позволит судам, связанным с Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, пока продолжается военная операция в секторе Газа. С ноября 2023 г. хуситы атаковали более ста коммерческих и военных судов в регионе. При этом они заявляли, что не будут атаковать российские и китайские суда.

Суда под российским флагом в целом не были целью атак, однако гарантий безопасности это не давало: танкеры с российской нефтью и другие суда с российскими грузами иногда попадали под удары из-за ошибочной идентификации или связей владельцев и операторов с Израилем. В начале ноября 2026 г. стало известно, что судовладельцы начали запрашивать у хуситов разрешения на проход через Красное море. Формально движение не запрещало проход судам, не связанным с Израилем, США и Великобританией, но контроль хуситов над йеменским побережьем Красного моря и Баб-эль-Мандебским проливом усиливает риски для судоходства.

Эффект для импортеров

Для российского импорта Суэцкий канал имеет скорее косвенное, чем системообразующее значение: основные контейнерные потоки из Китая идут через дальневосточные порты и сухопутные погранпереходы, отмечает Игорь Смирнов. Однако снижение стоимости морских перевозок может повысить привлекательность маршрутов через Балтийский и Черноморский бассейны, в том числе для грузополучателей в Центральной России, уточняет он.
Балтийский маршрут в этом случае сможет конкурировать с доставкой через Дальний Восток и последующей перевозкой по железной дороге, считает Артем Суворов. Масштабного перераспределения грузопотоков он пока не ждет: выбор маршрута зависит от сроков, регулярности судозаходов, доступности контейнеров и тарифов на внутренние перевозки.
Возврат линий в Суэц может сместить баланс в пользу морской доставки через Балтику на несколько процентных пунктов, полагает Игорь Смирнов. По его словам, для перегруженного Восточного полигона это скорее разгрузка, чем потеря объемов: срочные грузы и поставки в Сибирь и на Урал останутся за железной дорогой. При этом балтийская альтернатива может стать заметно привлекательнее для грузов, доставка которых не требует спешки, — стройматериалов, мебели и оборудования для Москвы и Северо-Запада, отмечает он.
Спотовые ставки на Балтике могут отреагировать за один-два месяца, а контрактные — через квартал или полгода, прогнозируют в ЦЭИ. До конечного грузовладельца эффект дойдет не раньше весны 2027 г.: в ближайшие месяцы его могут перекрыть предновогодний пик и закупки перед китайским Новым годом.

Выгода для экспорта

Для российских экспортеров эффект от возврата линий в Суэц может оказаться даже более заметным. Улучшение оборота судов и порожних контейнеров способно повысить доступность оборудования и снизить часть затрат на его возврат, отмечает Дмитрий Баранов. Из Балтики через Красное море лежит кратчайший путь в Индию, на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, добавляет Игорь Смирнов. По его словам, более короткий маршрут может сделать доставку дешевле, а обратная загрузка контейнеров — повысить доступность оборудования. Увеличение доступной контейнерной вместимости может создать для российских экспортеров более благоприятные условия за счет роста предложения транспортных услуг и снижения стоимости перевозок на отдельных маршрутах, добавляет Артем Суворов.
Однако эффект будет зависеть от географии грузопотоков и готовности международных перевозчиков работать с российскими направлениями, отмечает он. Существенными ограничениями останутся санкционные требования, доступность сервисов, стоимость внутренней логистики и дисбаланс импортных и экспортных перевозок. При этом для черноморских экспортеров Суэц не поможет: после ухода линий из Новороссийска грузы для Турции и Ближнего Востока приходится везти по железной дороге до Балтики, подчеркивает представитель ЦЭИ.

Тактика для бизнеса

В ЦЭИ призывают импортеров не обольщаться дешевым фрахтом и не наращивать запасы на складах раньше времени: экономия будет умеренной, а хранение товара обойдется дорого.
Учитывая, что ситуация в Красном море может обостриться в любой момент, компаниям разумнее придерживаться гибкой стратегии:
  • держать два рабочих маршрута: заранее распределить потоки между Дальним Востоком и Балтикой;
  • формировать резервы избирательно: создавать страховой запас только по критически важным позициям;
  • сместить графики: провести часть закупок перед китайским Новым годом раньше обычного.
Тэги
Грузоперевозки Экспорт Импорт Контейнерные перевозки

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Счет в пользу Москвы В мире

Счет в пользу Москвы

Ормузский кризис открывает возможности перед российскими поставщиками
17 мая 2026
РЖД вменяют груз ответственности Транспорт

РЖД вменяют груз ответственности

Власти хотят расширить перечень причин срыва перевозки
18 мая 2026
Небо как на ладони Технологии

Небо как на ладони

Как ускорить внедрение беспилотных перевозок между странами
20 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.