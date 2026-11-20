В рамках Строительной недели БРИКС состоялась сессия «Эксперт.Медиа» «Сценарий для территории». Участники обсудили, при каких условиях пространственная стратегия начинает работать и становится инструментом для развития. «Эксперт Урбан» пересказывает главные тезисы дискуссии.

Любая территория — это система взаимосвязей: здесь архитектурные решения должны учитывать экономику проекта, благоустройство должно работать на привлекательность места, а цифровые инструменты давать возможность видеть происходящее с территорией в динамике и помогать в управлении. Модератор сессии, основатель компании CM International Петр Кудрявцев отметил, что сегодня результат зависит не от отдельных архитектурных или инфраструктурных решений, а от того, насколько последовательно они работают на одну цель. Участники рассказали, как превратить стратегию в реальный проект — от мастер-плана и КРТ до строительства и дальнейшего управления территорией.

Архитектор будущего ВЭБ.РФ, управляющий партнер КБ «Стрелка» Сергей Кузнецов рассказал о том, как сохранить «душу» знакового проекта на пути к реализации. Сегодня в девелопменте и градостроительстве заметно выросли амбиции: города и заказчики хотят получать знаковые объекты, способные перезапустить и изменить среду. При этом времени на проекты становится всё меньше, а бюджетные рамки остаются жесткими. В таких условиях провести сложный замысел от первой идеи до финальной реализации — и не потерять по дороге его суть — задача большого уровня сложности.

Любой по-настоящему значимый проект начинается не с компьютера и не с рендера, а с идеи — Кузнецов отметил, что у него это всегда ручной эскиз. Именно в первой зарисовке закладывается то, что можно назвать душой проекта, его главным смыслом. Самая большая проблема в индустрии возникает тогда, когда в процессе проектирования и стройки первоначальная идея начинает размываться и упрощаться.

Показательный пример из практики Сергея Кузнецова — парк «Зарядье». Люди сравнивают конкурсную картинку и итоговую фотографию уже построенного объекта, видят почти 100%-ное совпадение и делают вывод, что так и должно быть. На самом деле за визуальным совпадением стоят 4 года предельно интенсивной работы. Чтобы итоговая фотография выглядела как рендер, требуется синергия большого числа специалистов: архитекторов, строителей, инженеров, технологов, производителей уникальных материалов и конструкций. Удержать планку качества без компромиссов возможно только при максимальной вовлеченности всей команды и сильной управленческой воле со стороны заказчика, который разделяет эти ценности.

Иллюстрация: Сергей Кузнецов

Именно такой подход — когда авторская идея ставится во главу угла, а вокруг нее выстраивается работа высочайшего инженерного и организационного уровня — позволяет создавать не просто отдельные здания, а новые общественные пространства и точки притяжения, которые задают вектор развития для целых территорий.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в своем выступлении отметила, что такой большой и развитый город, как Казань, просто не может не мыслить связями и приоритетами. Прежде чем принимать какие-либо градостроительные решения, в Казани исследуется потенциал территорий, исходя из этого выделяются градостроительно значимые территории, на которых появляются знаковые объекты, такие как, например, новый Театр имени Галиаскара Камала, успевший стать визитной карточкой города.

Не менее важно создание пространственного зеленого каркаса. За это отвечают парки и озелененные территории. Их тоже развивают стратегически. Так, в этом году открылась третья очередь набережной озера Кабан, которую системно развиваются уже 10 лет. Выработана стратегия развития реки Казанки, которая включает 12 парков и открывает большой объем территорий у воды горожанам.

Наконец, Казань задействует потенциал не только земли, но воды. Здесь можно отметить такие значимые для нового этапа развития города проекты, как большой многофункциональный комплекс Яр-парк, объединяющий видовые апартаменты премиум-класса, собственный конгресс-центр, современный молл и пятизвездочный отель на намывной территории на берегу Казанки, создание яхтенных марин и комплексное развитие района Новой Портовой, где набережная и прилегающая территория станут знаковым примером активации береговой линии Волги.

Фото: Институт развития города Казани

Эльвира Губайдулина, генеральный директор «КамаСтройИнвест», рассказала о том, что в своей работе над развитием территорий команда придерживается концепции создания проекта-якоря. Проект-якорь задает функцию, притягивает других, работает на город. Если хотя бы один из этих факторов отсутствует, получается рядовая застройка. Именно следование этим принципам позволило превратить улицу Столбова из депрессивной улицы без пешеходного трафика в «Казанские Патрики» — одно из самых востребованных у жителей и туристов мест в городе.

Фото: «КамаСтройИнвест»

Еще одно правило при создании сценариев — разделить частное и общественное. Жилая функция не должна пересекаться с остальными, и тут на помощь приходят дворы-стилобаты, приподнятые на этаж. Большое место в городе должно принадлежать самим пешеходам, поэтому в проектах всё чаще появляются прогулочные бульвары, а на обычных улицах барьером-разделителем выступают полноценные зеленые насаждения. Хорошо, когда пешеходная часть оживает: привлекательности добавляют террасы заведений, малые архитектурные формы, фотозоны и зеркала, а также активный первый этаж, залогом которого выступает формирование правильных лотов для девелоперов. Ключевые критерии для этой работы — оптимальная нарезка помещений, свободная планировка, высокие потолки, панорамное остекление, нужные мощности и оптимальная цена. Наконец, продает не только инфраструктура, но и архитектура — в Казани всё чаще появляются знаковые клубные дома, становящиеся такими проектами-якорями.

Александр Абрамов, директор департамента по развитию продуктов федерального девелопера «Неометрия», рассказал, как превратить повседневные потребности города в решения мастер-плана. На примере проекта комплексного развития в центральной части Краснодара эксперт показал, как жилые кварталы становятся пространством активной жизни и высокого качества среды, формируют среду сценариев (баланс между спокойствием и активной жизнью), создают условия для роста в разных направлениях, а также способствуют созданию комьюнити.

Фото: Неометрия

Все эти смысловые составляющие приобретают продуктовое выражение: реставрация и новые общественные функции объектов культурного наследия: вариативность решений в благоустройстве, разнообразие визуальных образов квартала, создание живой локальной среды с коммерцией и сервисами. Управлять сценариями жизни позволяет разделение на уровни приватности: городской — где концентрируется активная жизнь; районный — полуоткрытая среда с более камерными сценариями взаимодействия; и приватный — закрытые пространства и дворы, ориентированные на тихую повседневность.

Директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, показал, как работает экосистема «Сколково» и какое участие в ней занимают технологии для строительства и городской среды.

Фото: пресс-служба Фонда Сколково

Инновационный город развивался с нуля и характеризовался поэтапным освоением — очередь за очередью здесь появлялись Технопарк, Сколтех, жилые кварталы, школы и медицинский кластер. Сегодня экосистема сама становится эффективным инструментом для работы с технологическими компаниями. Всего в экосистеме больше 5900 компаний-участников, которые генерируют 131 тыс. рабочих мест, получая преференции — освобождение от налогов на имущество и прибыль, пониженную ставку страховых взносов.

Непосредственными участниками экосистемы являются более 500 стартапов для городской среды и строительства, а также более 10 крупных отраслевых компаний-партнеров (девелоперы недвижимости, производители строительных материалов, разработчики отраслевого ПО). Кроме того, сама территория «Сколково» становится одновременно и родиной, и полигоном для применения разработок.

Так, в «Сколково» придумали автономных роботов-уборщиков как для помещений, так и для городских территорий. Данные роботы проводят пилотные внедрения и в зданиях, и непосредственно на территории ИЦ «Сколково». Кроме того, разработанные в «Сколково» роботизированные решения уже активно используются на строительных площадках девелоперов-партнеров.