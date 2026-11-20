Вице-премьер Ирина Окладникова, унаследовавшая от покинувшего правительство Дмитрия Григоренко полномочия по регулированию контрольно-надзорной деятельности — одной из самых успешных реформ, проведенных правительством Михаила Мишустина, — приняла участие во Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске. Это главное событие года по этой теме, объединяющее несколько сотен руководителей сферы всех уровней.

Ирина Окладникова обозначила приоритеты развития контроля и надзора на 2027 г. КНД воспринимается важным институтом развития экономики, и поэтому эволюция сферы продолжится по плану: ведомства получат детализированные показатели эффективности с привязкой к их задачам, будут развивать технологии контроля и индикаторы риска нарушений, экспериментировать с механизмом «инвестиции вместо штрафов» — и совершенствовать нормативную базу, приводя ее в соответствие новой реальности на своих рабочих местах

Пятилетка жизни по-новому

Базовым законам о контроле и надзоре, перевернувшим представления государства и бизнеса о том, как может быть устроена эта сфера, исполнилось 5 лет. За это время, как отметила Ирина Окладникова в докладе «Контроль и надзор: точки опоры и горизонты развития», произошел переход от тотального контроля к партнерству государства и бизнеса и профилактике нарушений.

«Сегодня это партнерство и профилактика нарушений, и это не слова на бумаге, — сказала вице-премьер. — Каждый предприниматель знает, кто, когда и на каком основании может прийти с проверкой». По ее данным, число видов контроля сократилось со 180 до «порядка 100», а количество проверок — в 5 раз: с 1,5 млн до 273 тыс. Профилактика нарушений выросла в 13 раз — с 19 тыс. до 246 тыс. визитов, которые не предполагают штрафов и иных санкций к предпринимателям.

Госорганы эффективно учатся «нацеливать» проверки на реальные нарушения. Повысилась точность индикаторов риска, по которым назначаются проверки: с 49% почти до 90%. Иными словами, контролеры теперь в 9 случаях из 10 приходят в компании, где действительно есть основания предполагать нарушение. Структура, предсказуемость и прозрачность, по оценке Окладниковой, стали «тремя китами» современного государственного контроля в России.

Технологическая оснастка

Во многом эти результаты обеспечены модернизацией контролеров, которой правительство целенаправленно добивалось в последние годы и достигло успехов на этом пути. Одним из ключевых инструментов стал «бесконтактный контроль» — проверка без выезда инспектора и личных встреч с представителями проверяемых компаний, которых в среде проверяющих называют контролируемыми лицами. Доля мероприятий, проведенных через мобильное приложение «Инспектор», за год выросла более чем в 16 раз — с 4% до 68%. Приложение устанавливается на телефон проверяемого и позволяет зафиксировать данные осмотра по требованиям контролеров.

Расширяется и спутниковый мониторинг. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают снимки и выявляют нарушения — незаконные рубки, самовольное строительство, зарастание сельхозземель. Лидерами в применении технологии названы Росреестр, Рослесхоз и Росприроднадзор. За год число случаев использования спутникового мониторинга увеличилось в 12 раз — с 3 тыс. до 38,5 тыс.

Искусственный интеллект также нашел себе место среди рабочих инструментов инспектора. Машинная обработка массивов данных позволяет выявлять отклонения, которые могут свидетельствовать о нарушениях. Нейросети в автоматическом режиме анализируют снимки с беспилотников и камер, выявляя признаки нарушений в строительстве и землепользовании. «ИИ перестал быть экзотикой — это рабочий инструмент инспектора. Лидеры здесь — Россельхознадзор, Росприроднадзор и Росреестр», — отметила вице-премьер.

«Инспектору не нужно ехать на объект. Бизнесу не нужно останавливать производство, отвлекать сотрудников, ждать проверку. Госконтроль становится незаметным — он экономит ресурсы и предпринимателя, и государства», — пояснила Ирина Окладникова.

Аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова в свою очередь отметила, что ландшафт рисков и угроз изменился кардинально и это тоже нужно учитывать. «Высокорисковые операции, сложные технологические циклы, использование искусственного интеллекта в управлении — всё это требует абсолютной надежности на каждом этапе. Высокотехнологичный цифровой надзор становится главным защитником колоссальных инвестиций бизнеса и государства, гарантируя, что каждый рубль сработает на технологический прорыв», — подчеркнула она.

Рутина прогресса

Обозначая задачи контроля, надзора и регулирующих эту сферу чиновников на 2027 г., Ирина Окладникова говорила о горизонте развития, где можно усилиться. Она назвала 5 ключевых направлений работы: