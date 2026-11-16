В Казани состоялась церемония награждения победителей международной премии недвижимости BRICS Property Awards 2026. Событие прошло в рамках Строительной недели БРИКС. 21 проект в области жилой, загородной, коммерческой и курортной недвижимости удостоился звания лучшего. Всего за победу боролись 76 финалистов.

BRICS Property Awards — это единственная в стране международная премия, включающая 18 основных номинаций в четырех тематических блоках — городская жилая, загородная жилая, коммерческая и курортная недвижимость и специальные номинации для компаний и экспертов, влияющих на отраслевую повестку.

Победителем в номинации «Девелопер года» стала компания Vesper. Награду лидеру вручил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко. «Человеком года», по мнению профессионального сообщества, стал основатель и владелец «Группа Родина» Владимир Щекин. Команда «Генпро» одержали победу в номинации «Лучшее архитектурно-проектное бюро». Проект «Сидней Сити» от ГК ФСК был награжден за лучшее благоустройство ЖК премиум-класса, а «Веспер Погодинская» от Vesper оценили как лучшее фасадное решение. Отдельно эксперты отметили проект Lucky от Vesper — он получил специальный приз «Выбор жюри».

Городская жилая недвижимость

Лучший жилой комплекс комфорт-класса (готовый проект) — «Мириады» от ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ

Лучший жилой комплекс комфорт-класса (концепция) — «Алиса» от BAZA Development

Лучший жилой комплекс бизнес-класса — ЛИГГАТ от ГК «Ленстройтрест»

Лучший жилой комплекс премиум-класса (готовый проект) — Lucky от Vesper

Лучший жилой комплекс премиум-класса (концепция) — «Заря» от СЗ «Заря»

Лучший элитный жилой комплекс — «Авторы на Астрономической» от «Авторы Брокеридж»

Лучший проект комплексного развития территории (концепция) — «Яр Парк» от Kravt h&h

Лучший проект реновации промышленной зоны (концепция) — AVANT от Девелоперский холдинг AAG

Лучший жилой небоскреб (концепция) — «АУРУС Резиденции» от «Страна Девелопмент»

Загородная жилая недвижимость

Лучший коттеджный поселок — L-Town Klab от «Эльтаун Девелопмент»

Лучший малоэтажный жилой комплекс — «Поляна» от «Мармакс»

Лучший загородный клубный поселок — «Пирогово Коллекция» от DATA

Коммерческая недвижимость

Лучший бизнес-центр А-класса — РЕ:ПОРТ от PLUS Development

Лучший проект редевелопмента под коммерцию — «Скороход Лофт-квартал» от «Охта групп»

Лучшая коммерческая инфраструктура ЖК бизнес- и премиум-класса — «Яр Парк» от Kravt h&h

Курортная недвижимость

Лучший курортный пляжный / горный отель — «Алеан Монвер» от ASTRUM GROUP

Лучший курортный жилой / апарт-комплекс — «Атлантис» от СЗ «Премьер»

Лучший медицинский / wellness-курорт — Cosmos Stay Hidden Yalta от ГК «Квадраторика»

Все проекты оценивали международные эксперты. В списке коллегии жюри этого года — основатель RBDS and RBDS AI Lab Dharwad (Индия) Сахил Танвир, основатель и CEO Plan B Brazil Real Estate Investment Advisor (Бразилия) Константин Биевских, CEO A4AC Architects (ЮАР) Дирк Кутсер, CEO, owner Alphaplan demand & concept research (Бразилия) Tiago Jung Dias, CEO R Nascimento Arquitetos (Бразилия) Robson Nascimento, Founder & Principal Architect of MIA Design Studio (Вьетнам) Manh Nguyen, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, основатель GMK Сергей Разуваев, архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов, основатель агентства территориального развития «Свечение», стратег Студии Артемия Лебедева (Россия) Олег Питецкий и другие эксперты.