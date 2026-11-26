Победителем Международного конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию развития туристической территории Старой Ладоги стала команда Wowhaus и Urbanica. В основе концепции — погружение в традиционный уклад жизни Русского Севера: события, ремесла, гастрономию, культуру.

П Проект предлагает новое восприятие исторического центра России: апарт-деревня с панорамным остеклением и неправильной геометрией конструкций, музейный и ремесленный двор, банный комплекс, конгресс-холл.

«Мы выделили 3 пространства, каждое со своим характером и сценарием пребывания — от короткого визита и участия в событиях до полноценного отдыха на несколько дней. Функциональные зоны разместятся на территории площадью 4,5 Га. В зависимости от продолжительности поездки гости туристического центра смогут выбрать собственную программу — выстроить прогулочные маршруты, принять участие в событиях или постепенно погрузиться в местные традиции», — рассказали в бюро Wоwhaus.

Открытая общественная среда объединит жителей и гостей Старой Ладоги. Здесь будут проходить праздники, ярмарки, гастрономические и культурные события. Костровые площади станут своеобразными piazza (итал. — площадь), где люди смогут общаться и заводить новые знакомства.

За передачу опыта и традиций отвечают музейный двор и ремесленные мастерские.

Посетители смогут познакомиться с культурой древнего Севера — от традиционных ремесел до тонких ручных техник. Музей русского быта выполнят в стиле северного дома без надстроек: сохранены архитектура, традиционный интерьер, русская печь, утварь и предметы повседневного быта. В комплексе предусмотрены мастер-классы, образовательные программы и тематические события. Например, родители и дети смогут вместе создавать предметы своими руками и узнавать историю через практику.

Иллюстрация: Wowhaus

Пространство для отдыха представлено уютными модульными домиками с благоустроенной территорией. Wowhaus и Urkanica обращаются к характеру деревянных изб, землянок, отдельных дворов и хозяйств, формируя свободную застройку и соразмерную человеку среду. Натуральные материалы, спокойный масштаб застройки и низкое освещение помогут создать ощущение уединения и сохранить возможность видеть звездное небо.

Напомним, конкурс на развитие туристической территории стартовал в конце мая нынешнего года, к участию были привлечены ведущие российские и зарубежные архитектурные бюро, имеющие опыт в решении подобных задач. Заявки направили более 30 игроков отрасли с офисами в 10 странах: в Армении, Греции, ОАЭ, России, Сербии, Узбекистане, Филиппинах, Черногории, Швеции и ЮАР. Из их числа жюри выбрало пятерых финалистов.