Столичная система образования демонстрирует результаты, которые видны в масштабе всей страны: средний балл ЕГЭ в Москве на 9 баллов выше общероссийского, а число девятиклассников, сдавших все четыре ОГЭ на «отлично», выросло в 1,7 раза и достигло 12,7 тыс. человек. Еще 37,5 тыс. выпускников сдали все экзамены не ниже, чем на «хорошо».

З За этими цифрами — последовательная работа на каждом этапе обучения: от развивающей математики в начальной школе до профориентации старшеклассников. Эта работа складывается из повседневных занятий в классе и дома. Освоение новой темы редко заканчивается вместе с уроком: иногда нужно еще раз разобрать сложный пример, попробовать другой способ решения или проверить, получится ли справиться с похожим заданием самостоятельно. В московских школах для такой практики все шире используются цифровые инструменты. Они позволяют школьникам возвращаться к пройденному в удобное время и уделять больше внимания тем вопросам, в которых еще предстоит разобраться.

Сильное образование — это не только баллы и дипломы. Это еще и доверие между всеми участниками процесса: учителем, учеником и родителем. И здесь на первый план выходит вопрос прозрачности оценки. Именно этот вопрос решает новый сервис «Московской электронной школы» — «Электронная тетрадь», запущенный в 2026 г. для учеников 7–9-х классов.

Москва сохраняет традиции и в то же время внедряет инновации. «Московская электронная школа», запущенная десять лет назад в нескольких пилотных школах, сегодня используется школьниками, родителями и учителями в столице и 11 регионах России. За это время доступ к ней получили более 10 миллионов человек. Им доступны электронные дневник и журнал, библиотека МЭШ, видеокурсы, сервис «Цифровой учитель» и многое другое. Все это создает дополнительные возможности для индивидуальной работы и персонализированного подхода. «Потенциал электронных систем поддержки образовательного процесса огромен. У МЭШ действительно большой набор сервисов. Это здорово», — оценивает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.

Цифровой архив вместо стопки тетрадей

Суть нововведения проста и не меняет привычный уклад. Школьники по-прежнему выполняют проверочные и самостоятельные работы на бумаге — в тетрадях или на отдельных листах. После завершения работы ученик просто фотографирует ее и загружает снимки в мобильное приложение МЭШ. В системе сохраняется цифровая копия. Учитель, как раньше, проверяет работу на бумаге. При этом появляется новая возможность — по желанию можно проверять работы с телефона, планшета или компьютера в удобное время, увеличивать изображения и оставлять комментарии. Кроме того, учителю не требуется заниматься оцифровкой работ всего класса, так как дети самостоятельно выполняют эту задачу.

Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов видит в таком «архиве» прежде всего инструмент для работы с ошибками.

«Допустим, семиклассник правильно составил уравнение, но в двух проверочных ошибся в одном и том же преобразовании. Учитель может предложить ему сравнить решения и объяснить, на каком шаге возникла ошибка. Если в следующей задаче ученик сам проверит этот шаг, значит, он начал замечать, где обычно сбивается, и нашел способ себя проверить. Так формируется саморегуляция. В школьном исследовательском проекте сравнение двух версий работы помогает увидеть, какие наблюдения заставили уточнить гипотезу и на каких данных теперь держится вывод», — говорит он.

Для учителя цифровая копия удобна тем, что всегда есть доступ к работе любого ученика. Если одна и та же ошибка встречается у половины класса, тему стоит разобрать со всеми. Если ее допускают несколько учеников, им можно дать отдельное задание.

«Лично мне это помогает аргументировать оценку на родительском собрании: открываю МЭШ и показываю. Это не контроль ради контроля, а инструмент для конструктивного диалога о качестве знаний», — говорит учитель московской школы № 2044 Татьяна Воздвиженская.

А учитель школы № 1500 Юлия Валисовская подчеркивает: «„Электронная тетрадь“ позволит нам, учителям, быть максимально открытыми перед родителями, потому что они будут видеть, где их ребенок делает ошибки, на каких заданиях спотыкается, чтобы уже дома была возможность на примере классной самостоятельной работы решить подобные задания».

Для школьников это возможность возвращаться к выполненным заданиям, разбирать ошибки, повторять сложные темы и готовиться к следующим проверочным работам или ОГЭ. Цифровой архив поможет сравнивать результаты и видеть собственный прогресс. Копия сохранится, даже если бумажный лист потеряется или испортится.

Важно, что сервис не создает дополнительной нагрузки на учителей: по данным директоров школ, более 90% семиклассников—девятиклассников уже справляются с фотографированием и загрузкой самостоятельно. Работы может загрузить и учитель в удобное для себя время. Но не все подряд, а только те, которые не смогли сфотографировать сами дети — например, если нет телефона или он разрядился. От учителей не требуется никакой дополнительной отчетности по использованию электронной тетради. Также проверка работ в цифровом виде не является обязательным требованием, она осуществляется только на усмотрение учителя.

Прозрачность как основа доверия

Пожалуй, главный эффект сервиса — не технологический, а социальный. Электронная тетрадь делает процесс оценки контрольных работ прозрачным, а значит, повышает доверие между учителем и родителем. Увидев работу до проверки, родители могут понять, какую часть заданий ребенок выполнил, что у него получилось и где возникли трудности.

«Семья видит не просто балл, а саму работу: где ребенок допустил ошибку, какие моменты вызвали трудности. Особенно важно, что это дает четкую опору для помощи ребенку», — говорит учитель школы № 1748 Евгения Потапкова.

Родители подтверждают востребованность сервиса. В ходе опроса в МЭШ 86% родителей московских школьников поддержали идею электронных копий самостоятельных и проверочных работ. «Раньше мне приходилось „дергать“ нашего прекрасного классного руководителя с просьбой узнать у учителя, как прошла письменная работа, потому что дети часто не хотят давать все подробности. „Электронная тетрадь“ однозначно делает образовательный процесс прозрачнее и удобнее!» — делится Галия Бубнова, мама ученика школы «Покровский квартал».

Эксперты поддерживают идею о значительном потенциале электронных систем образования. Впрочем, вопросы к организации процесса пока еще остаются. «Для внедрения „Электронной тетради“ необходимы не только программные решения, но и уточнение организационных аспектов. Сейчас ребенок не может использовать смартфон на уроке. Вопрос о том, кто должен сканировать работы детей и размещать их в МЭШ, для меня пока остается открытым», — говорит Борис Илюхин.

В Департаменте образования Москвы «Эксперту» пояснили, что телефон используется только для фиксации выполненной работы. Для учебы его не используют, поэтому никаких школьных правил это не нарушает. Чтобы подробнее обсудить новые возможности «Электронной тетради» и разобрать сложные вопросы, организовали круглый стол. В нем приняли участие депутаты Мосгордумы, директора школ, эксперты московского образования, учителя и родители учеников. Они обсудили, как новый инструмент меняет взаимодействие между учителями, учениками и их семьями, поделились опытом его использования, обозначили возникающие сложности и предложили варианты их решения.

«Электронная тетрадь» позволяет видеть не только отметки ребенка, но и сами задания и письменные работы, а также ошибки и достижения ученика. При этом привычный формат обучения сохраняется. Школьники по-прежнему выполняют письменные работы от руки на бумаге, а затем фотографируют их и загружают в МЭШ.

Опыт других стран показывает успешность и востребованность подобных решений. В Сингапуре школьники могут вернуться к прошлым заданиям и ответить на комментарий учителя. Есть похожие примеры и в странах БРИКС. В китайской провинции Цзянси по результатам бумажных домашних работ сервис собирает для каждого ученика задания, в которых он ошибся, и предлагает похожие для тренировки. В бразильском штате Парана учитель проверяет сочинение по критериям для конкретного жанра и оставляет комментарий в той же системе.

Школьная экосистема возможностей

«Электронная тетрадь» — лишь один из элементов большой работы. Московская школа сегодня помогает каждому ребенку не только получить знания, но и раскрыть способности и подготовиться к будущей профессии. В начальной школе развивающая математика учит рассуждать и решать нестандартные задачи. Для учеников 7–9-х классов действует физико-математическая вертикаль с углубленным изучением физики, информатики и математики. Профориентация начинается с восьмого класса, а предпрофессиональные классы помогают старшеклассникам связать учебу с интересами и будущей специальностью.

Школьники, увлеченные учебой, получают возможности для развития: олимпиадная подготовка начинается уже в начальной школе — для этого создан проект «Лига юного олимпиадника», в котором принимают участие ученики 3–6-х классов. В 2026 г. юные москвичи завоевали 1 972 диплома Всероссийской олимпиады школьников, а победителями и призерами стали воспитанники 275 школ.

Сильное образование предполагает и выбор дальнейшего пути. Москва развивает колледжи, где можно получить востребованную профессию. Они сотрудничают более чем с 3,8 тыс. компаний-работодателей, а практическая подготовка занимает не менее 70% учебного времени. Программы регулярно обновляют под запросы предприятий, студенты осваивают смежные профессии. Так школьная подготовка получает продолжение в профессиональном образовании, а учеба помогает молодым людям увереннее входить в профессию и взрослую жизнь.

Город создает и соответствующую среду. С 2011 г. в Москве открыто около 700 новых школ и детских садов, а по программе «Моя школа» ежегодно комплексно обновляют десятки действующих зданий: переоснащают лаборатории, создают инженерные и ИТ-пространства, медиатеки, зоны для спорта и творчества. Благодаря этому дети могут ставить эксперименты и работать над собственными проектами.

Возвращаясь к «Электронной тетради», стоит отметить: этот сервис — не про контроль ради контроля. Как точно сформулировала учитель школы № 2044 Татьяна Воздвиженская, это «инструмент для конструктивного диалога о качестве знаний». И в этом смысле цифровой архив контрольных работ становится еще одним шагом к школе, где оценка — не приговор, а повод для разговора, где родитель — не сторонний наблюдатель, а партнер, а ученик учится видеть собственный прогресс. Прозрачность, доверие и возможность вернуться к пройденному — те ценности, которые московское образование последовательно встраивает в повседневную практику.