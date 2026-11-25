Бизнес-центр высотой более 300 метров с каскадным силуэтом, диагональным рисунком фасадов и световыми контурами дополнит деловую локацию у метро «Белорусская». Это уже пятая по счету очередь одноименного многофункционального комплекса, но при этом самая выразительная.

Архитектурную концепцию башни с панорамным остеклением разработало бюро KAMEN во главе с архитектором будущего ВЭБ.РФ, управляющим партнером КБ Стрелка Сергеем Кузнецовым. Небоскреб будет сужаться кверху за счет последовательных уступов. Фасад выполнят из вертикальных стеклянных пластин, которые пересекаются диагональной решеткой и светлыми ребрами. За счет этого с разных точек обзора здание будет восприниматься как узкая вертикаль или многогранный объем, собранный из стеклянных плоскостей.

«Придумывая архитектуру „Славы“, я опирался на два ключевых образа. Первый — античная Ника Самофракийская, символ победы, задавший пластику крыла. Второй — история самого места, знаменитого часового завода. Игорю Ивановичу Шувалову, главному идеологу проекта, было важно сохранить эту преемственность, поэтому структура крыла у нас собрана из движения часовых стрелок, расходящихся по циферблату веером. Для оси Тверская — Ленинградский проспект это знаковая высотная доминанта, своего рода московская кампанила, которая держит композицию города. Я горжусь этим проектом: он получился абсолютно ни на что не похожим, с ярким характером и понятной драматургией. Здесь сошлись мифология, литература и память места», — прокомментировал архитектурную идею автор проекта, архитектор Сергей Кузнецов.

Рендер: MR

В вечернее время облик дополнит архитектурная подсветка, разработанная студией SILA SVETA. Световое оформление подчеркнет контуры делового центра, диагональные линии фасадов и арки в нижней части.

Проект реализуется ВЭБ.РФ и девелопером MR. Общая площадь комплекса составит 125 тыс. кв. м, офисная часть займет 69,5 тыс. кв. м. Предусмотрели и общественные пространства для прогулок и отдыха: природный парк, зоны отдыха с амфитеатрами и городскую площадь с медиаэкраном.

«Визионерская архитектура, инфраструктура и разнообразные городские сценарии — часть нашего подхода к созданию новых проектов, которые становятся новыми точками деловой активности в разных районах Москвы», — отметила Мария Литинецкая, генеральный директор, управляющий партнер MR.

По словам заказчика, ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2031 г.