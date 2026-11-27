Морские порты Северо-Запада перестают быть только запасным маршрутом для российского экспорта и становятся полноценным направлением для грузов с юга. К 2035 г. провозная способность ж/д подходов к балтийским и арктическим гаваням вырастет на 51% — до 220 млн т, вдвое обогнав по темпам роста южное направление. Расширять сеть планируют за счет новых железнодорожных строек. Однако если южные порты восстановят прежние объемы работы, то балтийским терминалам может не хватить грузов.

Ставка на северные широты

Экспортная логистика России проходит двойную трансформацию: вслед за переориентацией торговли с запада на восток грузопотоки перераспределяются с южного направления обратно на север и Северо-Запад. Об этом в ходе круглого стола в издательском доме «Гудок» рассказал замминистра транспорта Алексей Шило.

Среди приоритетов развития транспортной инфраструктуры в Минтрансе назвали Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб) и железнодорожные подходы к портам Арктики, а также стыки транспортной системы: перегрузочные узлы, транспортно-логистические центры и погранпереходы.

Сдвиг логистических потоков отражен и в планах развития инфраструктуры. Провозная способность железнодорожных подходов к портам Северо-Запада в 2026 г. составляет 145,6 млн т в год; к 2030 г. она вырастет до 175,6 млн т, а к 2035 г. — до 220 млн т (+74,4 млн т, или около 51%), подсчитали в Институте экономики и развития транспорта (ИЭРТ, подконтролен «РЖД»). Мощности подходов к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) сейчас составляют 125,1 млн т; ожидается, что они увеличатся к 2030 г. до 131 млн т, а к 2035 г. — до 152 млн т (+26,9 млн т, или около 22%), следует из презентации ИЭРТ, представленной на круглом столе.

Разница объясняется прежде всего физическими ограничениями юга: подходы к Новороссийску и Тамани проходят по горному рельефу и курортным территориям, а резервы порта ограничены городской застройкой. На Балтике есть резерв по незастроенным земельным участкам в Усть-Луге, Высоцке и Приморске. Кроме того, за последние годы Северо-Запад принял на себя грузы, шедшие до 2022 г. через Прибалтику, — белорусский калий и нефтепродукты.

Россия наращивает мощности там, где это технически возможно и одновременно где это снижает зависимость от одного бассейна, который несет повышенные риски безопасности, поясняет директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Игорь Смирнов.

Почему грузы уходят с юга Перенаправление экспортных грузов с юга на север и Северо-Запад также связано с ограничениями в работе портов АЧБ. После атак беспилотников в августе приостановили работу несколько зерновых терминалов в Новороссийске, а РЖД вводили ограничения на погрузку в направлении этого порта, сообщал «Эксперт». С августа по октябрь 2026 г. по железной дороге из портов АЧБ в порты Северо-Запада перенаправили 11,1 млн т грузов, а около 6 млн т экспортного угля перенаправить на другие направления не удалось, сообщали в НТК. О перестройке поставок зерна и открытии дополнительного маршрута рассказывала «Эксперту» и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Маршруты на вырост

Расширить северо-западное направление планируется за счет нескольких железнодорожных проектов:

развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна;

развитие Мурманского транспортного узла;

реконструкция направления Москва — Бологое — Санкт-Петербург с возвратом грузового движения;

строительство вторых путей на направлении Дмитров — Сонково — Мга;

реконструкция участка Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород и железнодорожных подходов к портам южного берега Финского залива;

строительство частично двухпутного Юго-Западного обхода Санкт-Петербурга и Северного захода на станцию Лужская;

строительство Северо-Восточного обхода Санкт-Петербурга.

Риск пустых путей

Загрузить новые мощности могут удобрения российских и белорусских производителей, нефтепродукты и газохимия, металлы и часть угля Кузбасса, для которого восточное направление РЖД остается узким местом, считает Игорь Смирнов из ЦЭИ.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, довольно диверсифицирован по номенклатуре обрабатываемых грузов ленинградский порт Усть-Луга. Его значительный потенциал связан с увеличением экспорта минеральных удобрений, зерна и продуктов его переработки, развитием контейнерных перевозок, перевалкой металлургических и нефтяных грузов, поясняет эксперт.

Сложнее, по его словам, ситуация обстоит в портах Мурманск и «Лавна», которые ориентированы на экспорт угля. Без диверсификации грузовой базы Мурманск так и будет зависеть от одного товара, предупреждает Михаил Бурмистров.

Но эксперты указывают и на существующий риск недозагрузки портовых мощностей на Балтике при восстановлении работы южных портов. Около 90% грузов в порты Северо-Запада идет с Урала и из Западной и Восточной Сибири, главным образом уголь и удобрения, отмечает экономист Николай Кульбака. По его прогнозу, даже при оптимистичном сценарии к 2030 г. объем железнодорожных перевозок в порты Балтики достигнет лишь 167,2 млн т — на 8,4 млн т меньше плановой провозной способности подходов к портам к 2030 г. и на 52,8 млн т меньше целевых 220 млн т к 2035 г. То есть даже при благоприятном развитии грузовой базы часть построенной инфраструктуры может остаться недозагруженной. Свободные мощности уже есть: на Сонковском ходу участок построен под 14 пар поездов, а используется 5–6, добавляет экономист.

Расширять подходы нужно поэтапно, привязывая каждый этап к долгосрочным контрактам грузовладельцев на условиях «вези или плати», предлагает Игорь Смирнов. При оценке эффективности будущих проектов надо учитывать не только загрузку порта в обычных условиях, но и потенциальную стоимость потерь промышленников в случае приостановки отгрузки по тому или иному направлению, уточняет Михаил Бурмистров. По его словам, «экономике России слишком дорого обходится отсутствие возможности оперативно перераспределять грузопотоки».