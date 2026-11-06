Рост бумаг «Циана» на Мосбирже с 26 октября по 5 ноября вызывает подозрения в том, что у кого-то из игроков была информация о намерении «Т-Технологий» объявить о выкупе компании по хорошей цене — примерно за 77 млрд руб. Эта оценка соответствует примерно 19 годовым прибылям компании.

КОНТЕКСТ Финансовый холдинг «Т-Технологии» объявил 6 ноября 2026 г. о намерении приобрести до 100% акций маркетплейса «Циан», работающего на рынке купли-продажи и аренды недвижимости. Сделку планируется закрыть в I квартале 2027 г. без дополнительного выпуска акций «Т-Технологий». Цена оферты — 993,05 руб. за бумагу, что на 29,3% выше цены последней сделки по акциям «Циана» 5 ноября. Акции «Циана» ближе к завершению основных торгов на Мосбирже 6 ноября торговались на 20% выше уровня закрытия предыдущего дня, а на пике рост достигал 23,7%. С 26 октября по 5 ноября они подорожали почти на 16%.

Рост акций «Циана» почти на 16% с 26 октября по 5 ноября, то есть перед объявлением сделки, вызывает подозрения в возможной утечке информации. Но доказать факт инсайдерской торговли пока нельзя — для этого нужны данные об участниках торгов, их операциях и доступе к непубличным сведениям.

Безусловно, новости о договоренностях кредиторов «Самолета» по программе улучшения финансового положения компании, появившиеся 28 октября, могли поддержать интерес к акциям сектора недвижимости, однако объяснять ими весь рост бумаг «Циана» с 26 октября было бы слишком смело.

Предложенная «Т-Технологиями» цена в 993,05 руб. за акцию «Циана» значительно выше примерно 800 руб. за акцию, по которым бумаги торговались прямо перед объявлением о сделке. Оценка в 77 млрд руб. за весь пакет соответствует примерно 19 годовым прибылям компании, так что называть дешевым «Циан» я бы не стал.

Во многом такая стоимость обусловлена хорошими результатами — за I полугодие 2026 г. выручка компании по МСФО выросла на 20,5% в годовом выражении, скорректированная EBITDA — на 68,2%, а чистая прибыль удвоилась.

Трудно ответить на вопрос, зачем мажоритарные акционеры решили продать бизнес — их мотивы пока не раскрываются. Но при такой сделке они получают возможность зафиксировать доход от продажи всего пакета сразу с существенной премией к рыночной цене, тогда как продажа такого объема на бирже могла бы обрушить котировки.

В свою очередь, «Т-Технологии» будут иметь не только контроль над прибыльным бизнесом, но и доступ к аудитории покупателей и продавцов недвижимости, которым можно предлагать ипотеку, страхование и расчеты по сделкам. При этом стоит отметить, что, хотя финансовый холдинг и заявил, что обойдется без допэмиссии своих акций, это еще не означает, что всю покупку оплатят имеющимися свободными деньгами без привлечения долга.

Оправданность этой сделки и переплаты за «Циан» будет зависеть от того, удастся ли «Т-Технологиям» заработать на появившихся возможностях.