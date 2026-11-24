Роман между автомобильной индустрией и миром моды длится более полувека. Не первый, но один из самых известных примеров — Cadillac Seville с дизайном Gucci. Этой осенью фрагментом автомобиля была оформлена витрина лондонского бутика итальянского дома моды. Представляем серийные автомобили, доработанные модными марками и пригодные для дорог общего пользования.

1. MINI Paul Smith Edition

Первый эпизод сотрудничества Пола Смита и британцев Rover состоялся в 1998 году. Особое издание народной малолитражки Mini окрасили в глубокий синий оттенок, напоминающий цвет любимой рубашки Пола Смита. Хотя в сети проще найти арт-кар с 86 полосами, созданный в 1999-м к 40-летию машины, именно более скромный вариант выпустили внушительной серией 1800 экземпляров, из которых лишь 300 остались в Великобритании — остальные уехали в Японию. Только в этой версии «с завода» доступны сиденья из черной кожи и подходящие к ним панели на дверях. Акцентами в интерьере выступает ярко-зеленая окраска бардачка, багажника и элементов двигателя — всего, что обычно видит лишь хозяин.

Фото: Paul Smith

2. Mercedes-Maybach S-Class Maybach by Virgil Abloh

Пожалуй, самый известный и влиятельный пример автомобильной коллаборации 2020-х. Основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло сначала тренировался на отдельных автомобилях: за гипертрофированным гоночным G-Class шёл впечатляющий Project Maybach, концептуальное купе-внедорожник. Лишь в 2022 г., после смерти дизайнера от рака, в автосалоны поступил серийный флагманский S680, перенявший цветовые решения экспериментальной машины. Многие владельцы этих автомобилей — звезды первой величины: Drake, Skepta, Алиша Киз. Помимо логотипов и расцветки отличается пользовательский интерфейс системы мультимедиа, а владельцы получили в подарок (если так можно сказать при стоимости $500 000) модель приобретенного транспорта в масштабе 1:18.

Фото: Mercedes-Benz AG

3. Jeep Avenger 4 XE The North Face Edition

Не все подобные авто призваны транслировать статус и являть гений дизайнеров. Небольшой кроссовер Jeep с элементами убранства от The North Face — изделие строго функциональное. Салон выполнен из водостойких тканей, которые легко чистить, приборная панель показывает карту высот во время покорения бездорожья, а подсветку в салоне можно тонко настроить, создав недостающий домашний уют в многодневном походе.

Фото: Jeep Gowan Auto

4. Maserati Quattroporte Zegna Limited Edition

Авторами самых сдержанных автоколлабораций можно по праву назвать итальянцев — проиллюстрируем это примерами. Одновременно комфортный и спортивный седан с двигателем V8 презентовали на автосалоне во Франкфурте 2013 года, а всего с конвейера сошли 100 таких автомобилей. В салоне чередуются текстиль, кожа и дерево — всё в землистых оттенках, соответствующих благородному серовато-коричневому металлику кузова, напоминающему титановые iPhone последних лет. Никаких голосящих дизайн-элементов не наблюдается.

Фото: Georg Sander/Creative Commons

5. Smart Forjeremy by Jeremy Scott

Самый экстравагантный проект из этого списка принадлежит экс-креативному директору Moschino Джереми Скотту. Дизайнер-провокатор прославился интерпретацией американской поп-культуры через модные образы, а одними из самых узнаваемых его творений стали кроссовки с крылышками из коллаборации с adidas, явно отсылающими к талариям бога Гермеса. Эти элементы из углепластика перекочевали в оформление экстерьера электрокара Smart 2013 года. Внутреннее убранство микро купе поддерживает тему воздухоплавания: ремни безопасности напоминают четырёхточечные аналоги, как у бортпроводников, а срезанный руль намекает на штурвал самолёта.

Фото: stevelyon/Wikimedia Commons

6. Lamborghini Murcielago LP640 Versace Edition

Несмотря на звёздный состав участников, об этом союзе говорят редко, а ведь недавно ему исполнилось 20 лет. Суперкар выпускался крайне ограниченной серией в двух вариантах — 10 купе и 10 родстеров. Снаружи такой автомобиль можно узнать по фирменным меандрам Versace на дверях, а кожа салона прострочена в виде очень похожего орнамента. Полноприводное купе в техническом плане не отличалось от собратьев без шильдика Versace, но на старте стоило $320 000 (стоимость регулярных купе начиналась с $205 000).

Фото: Global Look Press

7. Ford F-150 Carhartt

Этот альянс — редкий пример, в котором бренд одежды старше автопроизводителя. В один ряд с ним встаёт только Ermenegildo Zegna и Maserati. «Рабочая лошадка» многих американцев, Ford F-150, всем видом показывает, что она — «из простых». В сотрудничестве с Carhartt пикап обзавелся салоном из ткани, напоминающей знаковый хлопковый материал duck canvas от Carhartt, суровой окраской, созвучной характеру рабочей экипировки марки, и обшивкой салона тройной строчкой, как на легендарных «плотницких» брюках американского производителя.

Фото: Сarhartt

8. Fiat 500byGucci

Завершим список так же, как и начали — народным автомобилем, но в интерпретации креативного директора Gucci Фриды Джаннини, представителя самого «тяжёлого» люкса. В глаза сразу бросается красно-зелёная полоса Gucci, проходящая через бока машины. Салон изобилует логотипами, монограммами и всё теми же полосами. Показательно это соседство марки верхней ценовой категории и авто эконом-сегмента ещё и временем выпуска: в 2011 г. мир, кажется, ещё не оправился от масштабного экономического кризиса, и такой союз имел свою логику. Впрочем, как и в случае с Mini, Fiat 500 имеет богатую историю и претендует на звание национального символа — существует даже набор Lego с предыдущим поколением машины.