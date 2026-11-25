Евросоюз сохраняет статус мощного экономического и регуляторного центра, но стремительно утрачивает политический вес. Ключевые вопросы мировой политики решаются без его участия. Причины — в разрыве с Россией, торговых трениях с Китаем, зависимости от США и нарастающих внутренних противоречиях. На фоне недовольства граждан и масштабных выборов 2027 года у ЕС остается все меньше пространства для маневра.

Закат Европы

Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС символизирует утрату политического влияния ЕС, пишет Politico. Трехсторонний саммит действительно продемонстрировал , что ключевые вопросы глобальной политики и мировой экономики можно обсуждать без участия европейцев, согласен профессор СПбГУ, эксперт международного клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Рассуждения о том, что Европа переживает кризис и близится к краху, ведутся уже больше века, начиная с работы Освальда Шпенглера „Закат Европы“, однако именно сегодня они переходят в практическую плоскость», — уверен политолог. По его словам, европейцы потеряли свою субъектность как в глазах Китая и России, так и в глазах США — для последних Европа сегодня скорее препятствие, чем помощник в сохранении стабильности или разрешении острых проблем.

Встреча в Шэньчжэне стала символом, но не причиной снижения геополитического веса Европы, поясняет заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Этот процесс продолжается уже достаточно долго. Среди его проявлений эксперт называет:

ослабление роли ЕС в урегулировании ближневосточных конфликтов;

снижение влияния в Африке;

военно-политическая и цифровая зависимость от США;

неспособность сформировать самостоятельную стратегию урегулирования украинского конфликта.

По словам Владислава Белова, ЕС по-прежнему остается глобальным экономическим, финансовым и нормативно-регуляторным центром силы — однако его геополитическая субъектность существенно отстает от экономического потенциала, в этом заключается одно из основных противоречий современной евроинтеграции.

Евросоюз остался за бортом трехстороннего формата не в последнюю очередь из-за своей громоздкой, многоуровневой системы управления, уверен старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Юрий Колотаев. Он напоминает, что вопросом «Кому звонить, чтобы поговорить с Европой?» задавался еще Генри Киссинджер, а сегодня эта проблема стала только актуальнее: сложность процесса принятия решений 27 государствами и несколькими наднациональными институтами размывает политическое влияние ЕС в мире.

Цена стратегических просчетов

Заместитель генерального директора Российского совета по международным делам Дмитрий Кику обращает внимание, что потеря влияния ЕС — это не одномоментный коллапс, а структурное сжатие: относительный экономический вес падает, геополитическая отдача от него остается низкой, а внутренняя фрагментация и внешняя зависимость мешают исправить положение.

Ключевой причиной этого Станислав Ткаченко считает крах европейской модели экономического развития, которая основывалась на дешевых энергоресурсах России, емком рынке США и отсутствии необходимости в больших оборонных расходах. Он добавляет, что Европа сегодня все сильнее проигрывает конкурентную гонку на мировых рынках Китаю и США. Политолог также указывает на проблемы европейской интеграции как в сфере безопасности, так и в сфере экономики.

Существенную роль в ослаблении влияния ЕС на мировую политику играет и кризис европейской социально-экономической модели, добавляет Владислав Белов. По его словам, снижение промышленной конкурентоспособности, высокие энергетические издержки, демографические проблемы, рост военных расходов и сокращение возможностей финансирования социальных обязательств усиливают общественное недовольство.

Евросоюз по-прежнему обладает огромным экономическим, демографическим, технологическим и культурным потенциалом, который должен обеспечивать ему роль одного из центров полицентрического мира, но руководство ЕС раз за разом принимает решения, которые только ухудшают положение объединения на мировой арене, полагает программный директор международного клуба «Валдай» Антон Беспалов. К ним он относит переориентацию ЕС на долгосрочное противостояние с Россией, отказ от конструктивного взаимодействия с Китаем через наделение его статусом «системного соперника», а также попытки одновременно сохранить трансатлантические отношения и дать отпор США по принципиальным для Европы вопросам.

Одним из итогов такой политики эксперт называет протесты, которые осенью 2026 г. прокатились по всей Европе. По его словам, основная причина недовольства европейцев — снижающийся уровень жизни, но в то же время у граждан ЕС есть запрос на глубокую ревизию того, как Европа позиционирует себя в мире и выстраивает отношения с прочими центрами силы.

Пересменка по-европейски

Еще больше ослабить ЕС и затруднить принятие ключевых политических решений может грядущий электоральный цикл, пишет The Guardian. В ближайший год парламентские выборы запланированы в четырех из пяти крупнейших (по населению) стран блока — Франции (где весной 2027 г. изберут также нового президента), Испании, Италии и Польше, а также в Эстонии, Финляндии, Греции и Словакии. В Германии состоится череда региональных выборов. Согласно выводам газеты, в каждом случае наибольшие шансы на победу — у крайне правых националистов, и «результатом может стать существенный подрыв послевоенного европейского консенсуса, на основе которого был создан ЕС».

Предстоящие в ряде стран ЕС выборы способны изменить его политическую архитектуру — к власти могут прийти националистические силы, способные ускорить центробежные процессы в Евросоюзе, согласен с выводами авторитетного британского издания Дмитрий Кику.

Владислав Белов возражает: большинство национально-консервативных партий сегодня стремится не к выходу из ЕС, а к его трансформации изнутри, перераспределению полномочий в пользу национальных государств. По его мнению, более вероятным представляется не распад Евросоюза, а углубление его политической фрагментации, усложнение согласования решений и усиление межправительственного начала в европейской интеграции.

Станислав Ткаченко указывает, что Европа движется к очередной серии выборов в состоянии идеального шторма: отношения с Россией на нуле, усиливаются противоречия с США, в разгаре торговый конфликт с Китаем, деиндустриализация охватывает ключевые для ЕС отрасли — от машино- и автомобилестроения до нефтехимии и металлургии. В этих условиях политолог ожидает протестного голосования, которое может стать мощным потрясением для действующих европейских элит.

«Выборы в 2027 г. приведут к власти в ключевых европейских государствах более умеренные, консервативные силы, которые откажутся от продвижения европейских идеологических тезисов в пользу обсуждения национальных интересов отдельных государств в области экономики и безопасности», — полагает он.

Правые и ультраправые движения в Европе на подъеме , поскольку обещают новые решения застарелых проблем, говорит Антон Беспалов. Он напоминает, что стандартной мишенью этих сил является миграция, поскольку во многих странах именно неэффективная миграционная политика воспринимается как один из главных источников социально-экономических проблем.

Тот факт, что правые силы либо скептически настроены к дальнейшей евроинтеграции, либо сосредоточены исключительно на внутренних трудностях, уже приводит к тому, что саммиты ЕС служат «полем боя» за тактические преимущества, а не площадкой для выработки компромиссов, обращает внимание Антон Беспалов.

По его мнению, главный риск предстоящих выборов — не распад Евросоюза, а его окончательное превращение в то, что называется talking shop — «говорильню», не способную защищать интересы граждан и влиять на мировые процессы. «Европа рискует застрять в состоянии геополитического бессилия: будучи экономическим гигантом, она так и останется политическим карликом из-за внутренней раздробленности», — заключает политолог.