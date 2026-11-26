За полвека независимости раздробленные нефтяные княжества стали одним из главных деловых центров мира. Объем экономики Объединенных Арабских Эмиратов приближается к $1 трлн, а основную роль в ней уже играет не сырье, а торговля, финансы, строительство и недвижимость. Точнее, руки мигрантов, которые отстроили это королевство на золотых песках. Динамичнее всего партнерство налаживается с Россией: товарооборот в 2026 году достигнет $23 млрд. Все больше российских компаний развивают здесь присутствие и ищут выход на мировые рынки.

Парадоксы роста

После обретения независимости от Британии в 1971-м Абу-Даби создал государственную нефтяную компанию ADNOC для контроля над нефтедобычей. И уже к 1975-му у государства было 60% участия в крупнейших концессиях, хотя иностранные корпорации еще долго сохраняли основной контроль над сбытом.

Река черного золота становилась всё полноводнее, а рост цен на нефть в 1970-е стал дополнительным допингом для экономики ОАЭ. Она выросла за десятилетие в 8,5 раза. Но нефтяной кризис обрушил благосостояние — среднедушевой ВВП сократился почти в два раза к концу 1980-х. Тогда власти всерьез задумались о диверсификации экономики и сделали ставку на иностранные инвестиции, технологии и рабочую силу.

Если в 1990 году доля сырьевого сектора составляла 40%, то сейчас — 21%, согласно данным Федерального центра конкурентоспособности и статистики ОАЭ. Услуги уже давно доминируют в структуре ВВП — в частности, на торговлю приходится 16%, финансы — 15%, строительство — 13%, недвижимость — 8%.

С начала 1990-х экономика Эмиратов выросла в четыре раза. Нюанс в том, что за это же время ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности в современных ценах) обрушился на 35% — со $129 тыс. до нынешних $84 тыс. Еще больше разница в сравнении с 1980 годом, когда ВВП на душу населения поднимался до $192 тыс. Хотя нынешний показатель по‑прежнему один из самых высоких показателей в мире (десятое место), но ОАЭ оказались мировым аутсайдером по динамике производительности, которая снижалась на 1,3% ежегодно. Объясняется это просто: население за этот же период выросло с 1,9 млн до 11,4 млн человек, то есть в шесть раз.

Уже в момент образования ОАЭ иностранцы составляли две трети населения страны. Сейчас 8,2 млн человек, или 74% — это второй показатель в мире после Катара.

Социальная сегрегация в стране колоссальная. Самая привилегированная группа — эмирати, коренные граждане ОАЭ. «Живут они как у Аллаха за пазухой. Как правило, в своих загородных виллах. А работают в основном в госсекторе и бизнесе, пользуясь массой льгот», — рассказывает старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Комолов.

Вторая социальная группа — экспаты, высококвалифицированные иностранные специалисты, приезжающие работать на длительные сроки по визам. Третье сословие — мигранты из бедных стран Азии (60–70% общества). В гостиничном бизнесе большой процент индийцев, в клининге — филиппинцев, на стройках работают граждане Пакистана и Бангладеш, а в магазины и на пляжи берут африканцев.

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Их привлечение строится на кафале — «поручительстве» работодателя. В обмен на гарантию содержания частником государство закрывает глаза на положение самого работника. «Многих вгоняют в долговую зависимость, навязывают систему штрафов и обманывают с обещанными условиями труда», — констатирует Олег Комолов. Недовольство жестоко подавляется, а увольнение фактически означает депортацию.

Экстенсивный рост и высокое расслоение — естественные спутники рентоориентированной экономики ОАЭ.

План на 100 лет вперед

Запасов нефти при нынешних темпах добычи в Эмиратах хватит еще на сотню лет. В пересчете на душу населения и тем более одного эмирати страна в тройке мировых лидеров, следует из данных ОПЕК. Такой запас прочности придает энтузиазма при построении планов на далекое будущее.

«Когда мы погрузим на корабль последний баррель нефти, будем ли мы печалиться? Если сегодня мы правильно распорядимся нашими богатствами, думаю, мы будем праздновать этот момент», — рассуждал президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян в 2015 году.

Спустя пару лет правительство представило стратегию «Столетие ОАЭ-2071». В ней заложена цель стать «лучшей страной в мире» благодаря диверсификации экономики и госдоходов, развитию науки и высокотехнологичных отраслей и укреплению «мягкой силы».

В десятилетнем национальном плане «Мы, ОАЭ 2031» ставится цель удвоить ВВП и войти в десятку стран мира по индексу человеческого развития.

Ближневосточный конфликт сбил положительную динамику, и в текущем году МВФ ожидает падения ВВП на 3,9%. В будущем рост может вновь выйти на траекторию 4–8% ежегодно.

Новое золото

Национальная инвестиционная стратегия до 2031 года предусматривает увеличение притока прямых иностранных инвестиций до $65 млрд и повышение доли прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП до 8%.

Частично эти цели уже достигнуты. В 2024–2025 годах приток ПИИ достиг исторического максимума в 8–8,3% ВВП, что было седьмым показателем среди сотни крупнейших стран мира. В 2015 году показатель был всего 2,3%, согласно данным Министерства инвестиций ОАЭ. В абсолютных значениях приток инвестиций вырос за 2023–2025 годы почти в полтора раза, до $48 млрд

Эмираты занимают девятое место в мире по инвестиционной привлекательности, согласно докладу ЮНКТАД. Фондовый рынок страны входит в двадцатку крупнейших в мире и в 2024 году превысил $1 трлн, или 190% ВВП.

Накопленный объем ПИИ в Эмиратах достиг $319 млрд, согласно данным Министерства инвестиций ОАЭ. В пятерке главных конечных инвесторов Британия (12%), США (8%), а также Италия, Китай и Австрия (по 6%). Основной объем приходится на торговлю (26%), недвижимость (24%) и финансы (21%). За последние пять лет объявлено о 9,2 тыс. новых проектов с созданием 372 тыс. рабочих мест, больше всего в Дубае и Рас-эль-Хайме.

Но еще более интенсивными являются инвестиции Эмиратов за рубежом — накопленным итогом превысили $403 млрд.

2026 год стал кризисным: прежний всплеск новых инвестиционных проектов сменился трехкратным спадом. Если в 2025 году объявили о проектах на $58 млрд, то в нынешнем, судя по темпам, наберется едва ли на $20 млрд.

Тяга к мегапроектам

«Мы способны противостоять любому вызову или кризису независимо от их масштаба… Посмотрим, какая из мировых экономик первой поднимется и стряхнет с себя пыль», — говорил премьер-министр ОАЭ Мухаммед аль-Мактум в январе 2010 года на церемонии открытия «Бурдж-Халифа», самого высокого небоскреба в мире. Сооружение за $2,2 млрд должно было продемонстрировать способность страны к реализации проектов мирового масштаба.

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Среди реализуемых в течение нескольких лет инвестпроектов самым значимым является создание в Абу-Даби вычислительного ИИ-кластера Stargate UAE мощностью 1 ГВт. В нем участвуют G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco, SoftBank, а вложения за 2025–2028 годы оцениваются в $30 млрд. Общие инвестиции Microsoft в ОАЭ для развития ИИ, облачной инфраструктуры и цифровых компетенций в 2023–2029 годах объявлены в размере $15,2 млрд.

Из преимущественно внутренних капиталовложений выделяется расширение аэропорта Аль-Мактум с объемом инвестиций $35 млрд и нефтегазовый проект Hail & Ghasha на $18 млрд).

Масштабные идеи есть и у России. «Наши партнеры в ОАЭ готовы расширить ядерную повестку дня. Мы представили им свои предложения по крупным и малым АЭС, наземным и плавучим вариантам», — сообщил в январе 2026 года глава «Росатома» Алексей Лихачев.

А в августе стало известно, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку «Росатома» и арабского портового оператора DP World по созданию совместного предприятия на базе FESCO. Долю российской стороны в 51% эксперты, согласно данным РБК, оценивают в $1,8 млрд.

Общий объем российского капитала в экономике ОАЭ в 2024 году превысил $25 млрд, а накопленные эмиратские ПИИ в России достигли $17 млрд, сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях инвестиционного форума AIM Global-2025. С учетом частного капитала и портфельных вложений объем активов может быть выше $30 млрд, оценивает директор департамента торговых операций «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Минфин России с 2026 года исключил ОАЭ из перечня черных офшоров после обновления соглашения об избежании двойного налогообложения. Но по существу офшорная роль Эмиратов сохраняется, следует из выводов Tax Justice Network.